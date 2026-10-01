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Concurenții și-au testat curajul pe tiroliana de 1.500 de metri! Ce a pățit Mirela Retegan deasupra prăpastiei

În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, Concurenții și-au testat curajul pe tiroliana de 1.500 de metri! Vezi ce a pățit Mirela Retegan deasupra prăpastiei.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 21:57 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 21:58
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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În Zhangjiajie, turiștii vin nu doar să admire fascinantul peisaj, ci și să își testeze din plin curajul mergând pe cel mai mare pod de sticlă din lume sau încercând să se dea pe cea mai lungă tiroliană din China, de 1.500 de metri lungime, ce poate atinge viteze amețitoare.

Descoperă ce a pățit Mirela Vaida, atunci când a ajuns deasupra prăpastiei, la Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Concurenții și-au testat curajul pe tiroliana de 1.500 de metri! Ce a pățit Mirela Retegan deasupra prăpastiei, în ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express

La Zhangjiajie (China), concurenții au descoperit care este prima misiune ce le testează curajul:

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„Dragilor, v-ați descurcat bine până acum, dar de acum înainte veți avea nevoie de și mai mult curaj. Pentru a obține noi medalii, trebuie să traversați cea mai lungă tiroliană din China. Dar, asta nu e tot. Unul dintre voi va merge cu tiroliană, celălalt va trebui să meargă pe jos până la ultimul punct marcat pe hartă, pentru a se întâlni cu partenerul. Înainte de a vă echipa pentru tiroliană aveți maximum 3 minute ca să memorați cât mai multe dintre cele 32 de cartonașe cu emblemele diferitele orașe din China. Odată ce ați ajuns pe cealaltă parte, întâlniți-vă cu partenerul la următorul punct marcat pe hartă și corelați orașele cu emblemele”, scria în plicul roșu, în care mai era explicat faptul că, în funcție de cât de bine se descurca, echipa putea primi o medalie de bronz, de argint sau de aur.

„Eu am văzut multe tiroliene, dar nu am văzut tiroliană între doi versanți”, a spus Mirela Retegan.

Maya nu a avut curajul să se dea cu tiroliana și nu mică i-a fost surpriza atunci când a realizat că se oferă Mirela Retegan să facă misiunea.

„Nu știu cum s-a întâmplat, dar a dispărut frica ei de accidentare”, a zis tânăra.

„Mie îmi era mai frică să nu o dezamăgesc pe Maya, să nu știu să ajung la ea, cu harta”, a spus Mirela Vaida.

„Mi se părea incredibil că mama făcea asta, nu pot descrie câtă mândrie am simțit”, a spus la testimonial tânăra.

Mirela Retegan și-a pus echipamentul, s-a pregătit preț de câteva secunde și a pornit! În aer, aceasta a părut inițial speriată, dar apoi a început să se relaxeze.

„Mamă, ce tare e! Nu pot să cred”, a strigat aceasta încântată.

„M-am relaxat și mi-am zis că e ceva ce trăiesc o singură dată”, a mai declarat aceasta la testimonial.

La final, aceasta a spus cu lacrimi în ochi faptul că e tare mândră de ea.

Nu la fel de curajos a fost Gabi Torje: „Eu pe tiroliană nu mă dau!”.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Momente de spaimă pe cel mai mare pod de sticlă din lume! Cum au reacționat concurenții Asia Express... Cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Concurenții, față în față cu frica: „Te uitai și îți vedeai viața”...
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