Asia Express 2026. Gabi Torje a refuzat proba! Alin Ciurariu: „Nu mai are niciun rost să stăm în această emisiune!”

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Concurenții care și-au dorit o medalie de platină au avut de înfruntat o provocare extremă: mersul pe muchia unei stânci. În echipa băieților, misiunea s-a complicat după ce Alin Alexuc nu avea greutatea necesară, iar Gabi Torje s-a confruntat cu frica de înălțime. „Te uitai și îți vedeai viața”, a spus Gabi Torje înainte să refuze să facă proba.

Joi, 01.10.2026, 22:30