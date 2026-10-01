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Cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Concurenții, față în față cu frica: „Te uitai și îți vedeai viața”

Cele trei echipe intrate la cursa pentru ultima șansă au avut parte de cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Descoperă ce au fost puși să facă, în ediția din 1 octombrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 22:20 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 22:37
Descoperă ce au făcut concurenții la Asia Express | Antena 1
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În ediția din 1 octombrie 2026 a emisiunii Asia Expess-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1, concurenții au avut ocazia de a-și testa curajul la canionul dni Zhangjiajie. După proba cu cea mai lungă tiroliană din China, echipele au trecut printr-o probă și mai dificilă. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat.

Cea mai periculoasă probă de la Asia Express! Concurenții, față în față cu frica, în ediția din 1 octombrie 2026

În ediția din 1 octombrie 2026, concurenții au ajuns la o provocare de zile mari. Cei care au dorit să obțină o medalie de platină au fost nevoiți să accepte o provocare de zile mari: să meargă pe muchia unei stânci.

„Ție nu îți e frică deloc?!”, s-a mirat Maya, atunci când mama ei s-a oferit să facă misiunea.

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„Pur și simplu nu am simțit frică deloc, am simțit un curaj”, a spus femeia la testimonial.

„Mie îmi tremurau picioarele doar când mă uitam la ea, nu îmi venea să cred că face asta de bună voie și nesilită de nimeni, că era opțional...Ce tare ești, mama! Te iubesc!”, a zis tânăra.

„Da, dar luai medalia de platină!”, s-a mândrit Mirela Retegan.

Nu a fost deloc ușor, dar vedeta a reușit să facă rost de medalia de platină: „Nu ai o balustradă de care să te ții, e doar o potecă. Dumnezeu m-a ținut în brațe acolo”.

Nu la fel de curajoși au fost ceilalți concurenți. După Mirela s-a dus Ana Maria Mocanu, fiindcă Loredana Chivu nu a avut curaj să facă misiunea: „Mă avea Antena 1 pe conștiință”.

Lucrurile au fost și mai complicate în echipa băieților, căci Alin Alexuc nu avea greutatea corespunzătoare, iar Gabi Torje avea frică de înălțimi.

„Te uitai și îți vedeai viața”, a zis el îngrozit, înainte să refuze să facă proba.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Concurenții și-au testat curajul pe tiroliana de 1.500 de metri! Ce a pățit Mirela Retegan deasupra prăpastiei... Maya, cu lacrimi în ochi la Asia Express! Mărturisirea dureroasă despre mama ei: „Mă gândesc cu groază la acel moment”...
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