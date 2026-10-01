Asia Express 2026. Mirela Rețegan, provocare la înălțime: E ceva ce trăiesc o singură dată

Episodul 16 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 1 octombrie 2026. Pentru a obține noi medalii, concurenții „Asia Express” au avut de traversat cea mai lungă tiroliană din China. Maya nu a avut curajul să se aventureze pe tiroliană, însă Mirela Retegan s-a oferit să îndeplinească misiunea în locul ei. „M-am relaxat și mi-am zis că e ceva ce trăiesc o singură dată”, a povestit Mirela Rețegan.

Joi, 01.10.2026, 22:18