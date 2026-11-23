Bianca Dan a povestit cum a reușit să-l inducă în eroare pe Marian Grozavu, după ce i-a pregătit acestuia o capcană. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a explicat ce a determinat-o să recurgă la acest plan, dar și cum a descoperit persoana care transmite informații către presă.

Conflictul dintre Bianca Dan și Marian Grozavu pare să fi luat din nou amploare, după ce fosta concurentă de la „Insula Iubirii” s-a revăzut cu Mattia Carnessali, ispita alături de care a legat o relație apropiată în cadrul show-ului. La scurt timp, Bianca a transmis un mesaj pe rețelele sociale, sugerând că fostul iubit îi provoacă în continuare suferință.

Bianca Dan consideră că Marian Grozavu ar trebui să înceteze să mai vorbească despre aspectele care țin de viața ei privată și spune că fiecare ar trebui să își continue viața separat. Fosta concurentă la emisiune mărturisește că își dorește să aibă parte de liniște și să nu mai fie asociată în niciun fel cu fostul iubit. De asemenea, Bianca a ținut să atragă atenția asupra importanței respectului reciproc, explicând că acesta presupune inclusiv păstrarea distanței față de viața personală a celuilalt și evitarea comentariilor la adresa sa.

Bianca Dan a declarat în exclusivitate pentru Spynews.ro că a preferat să păstreze tăcerea în privința aspectelor legate de viața amoroasă a lui Marian Grozavu și nu a făcut declarații nici atunci când au apărut informații despre posibile relații noi ale acestuia. Cu toate acestea, fosta concurentă spune că răbdarea i-a ajuns la limită și a decis să își exprime public nemulțumirea, întrucât simte că fostul partener continuă să o atace. Bianca susține că tot ce își dorește este să fie lăsată în pace și nu înțelege de ce Marian continuă să o aducă în discuție și să o asocieze cu diferite situații.

Bianca Dan este de părere că oamenii trebuie să învețe să accepte că nu totul se desfășoară conform dorințelor lor și că, uneori, o despărțire este semnul că acea persoană nu făcea parte din drumul lor. Fosta concurentă a povestit că, în urma unui ultim episod care a supărat-o profund, a decis, pentru prima dată, să îl blocheze pe Marian Grozavu. Chiar dacă recunoaște că i s-a părut un gest ușor penibil, spera că în acest fel va reuși să pună punct situației. Cu toate acestea, susține că lucrurile au luat o întorsătură și mai neplăcută după ce a făcut acest pas.

Articolul continuă după reclamă

Bianca Dan susține că Marian Grozavu ar răspândi informații inventate despre ea și despre oamenii apropiați, încercând să le afecteze imaginea. Pentru a afla cine îi furnizează informații, fosta concurentă a recurs la o metodă inedită: le-a transmis unor persoane diferite povești diferite, pentru a putea identifica ulterior sursa, în funcție de ce informații ajungeau în spațiul public. Bianca spune că planul a dat rezultate, iar ideea la care a apelat i-a luat prin surprindere chiar și pe prietenii săi.

Bianca Dan a povestit în ce a constat planul prin care a încercat să verifice dacă Marian Grozavu obișnuiește să divulge informațiile pe care le află de la ea. Fosta concurentă a relatat că, atunci când s-au întâlnit de ziua lui, i-a spus că ar avea sentimente pentru un bărbat din Italia, care este tatăl unei fetițe și nu ar putea ajunge în România. Bianca a precizat că totul a fost doar o poveste inventată, pe care i-a împărtășit-o exclusiv lui Marian. Cu toate acestea, la scurt timp, informația a apărut în presă, unde se vorbea despre o presupusă idilă cu un bărbat căsătorit.



Citește și: Mesaj dur transmis de Bianca pentru cei care o critică! Ce a zis, după ce a fost la bonfire cu ispita Gabriella, la Insula Iubirii