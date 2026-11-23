În cadrul unui interviu oferit pentru Antena Stars, Irina Fodor a dezvăluit ce este nevoită să facă pentru a rezista ritmului greu de la filmări, dar și ce fel de mamă este, de fapt.

Irina Fodor este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare din România. Totuși, viața acesteia este un adevărat carusel de provocări. În cadrul unui interviu pentru cei de la Antena Stars, aceasta a spus ce este nevoită să facă pentru a rezista la filmările pentru Chefi la cuțite și Asia Express. Descoperă ce mamă este, în viața privată.

Ce fel de mamă este Irina Fodor și ce este nevoită să facă pentru a rezista la filmările pentru Chefi la cuțite și Asia Express

Irina Fodor nu a lipsit la evenimentul de lansare a noii cărți a lui Chef Richard Abou Zaki, prilej cu care a oferit un interviu pentru cei de la Antena Stars.

„Cât de importantă este toată această susținere pe care o aveți între voi? Văd și colegi de la Asia Express, v-ați adunat cu toții să-i susțineți pe Chefi, pe Chef Richard în special”, a spus reporterul.

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„Normal, suntem la grande familia! Când ne certăm, ne certăm, când ne contraziem, ne contrazicem, dar și când suntem unii lângă alții, nimic nu poate să ne doboare!”, a fost răspunsul oferit de Irina Fodor, cu zâmbetul pe buze.

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Întrebată cum reușește să facă față provocărilor de la filmări și cum rezistă să treacă de la un show dificil și altul la fel de solicitant, îndrăgita prezentatoare a răspuns: „Nici nu vreau să fac calculul pentru orele de filmare, căci mă speri, așa că e mai bine să o lăsăm așa cum e. Adevărul e că este un ritm foarte alert și la un proiect, dar și la celălalt. Nu e ca și când la Chefi la cuțite motoarele se dau mai jos și e așa, o relaxare și frecăm menta, cum s-ar spune. Dimpotrivă! Sunt foarte multe ore de filmare, tot tensiune, tot adrenalină, lucrăm contracronometru și la Chefi la cuțite. Și atunci...multe vitamine, apă! Mă rog, mâncare cât de cât sănătoasă...Cam acesta este ritmul. Nici nu aș avea cum, adică la ritmul pe care eu îl am, nu îmi permit să pierd nopți, altele decât cele pentr filmare. Nu îmi permit să merg pe la cluburi, pentru că mi-ar lua foarte mult să recuperez și trebuie să fiu în formă maximă în fiecare zi, la platou sau pe teren. Cred că adrenalina asta constantă mă ține în formă”.

Totuși, după o zi plină de filmări la Chefi la cuțite sau după o plecare de câteva luni la Asia Express, cel mai plăcut moment pentru Irina Fodor este atunci când vine acasă, alături de cei dragi: „Când ajung acasă mă simt eșuată ca o meduză pe mal! Când ajung acasă și mă îmbrac în pijamaua aia comodă, când mă urc în vârful canapelei și ronțăim toți prostioare, acela este momentul în care simt că îmi încarc bateriile. Micul meu univers de acasă, cu familia mea, este cel care îmi dă cea mai multă energie. Și de asta sunt pregătită pentru orice situație apare, dincolo de pragul casei”

Dincolo de camerele de filmat, Irina Fodor este o soție și o mamă iubitoare. Iată ce a recunoscut Irina Fodor despre ea, atunci când a fost întrebată ce fel de mamă este:

„Eu sunt cea cu regulie. Cred că într-un fel mi s-a ghicit personalitatea atunci când am fost aleasă ca prezentatoare la Chefi la cuțite și la Asia Express, pentru că mie îmi plac foarte mult regulile și observ imediat când cineva nu se ține de ele. Așa sunt și ca mamă. Îmi place să ne distrăm, să râdem, să îi dau toată libertatea de care are nevoie, dar să fie niște reguli care o țin în siguranță, care să nu lezeze pe alții din jurul ei. Echilibru, atât îmi doresc”