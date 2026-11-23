După o perioadă în care a ales să se retragă din atenția publicului, CRBL revine în prim-plan și vorbește despre transformările pe care le are în vedere, atât pe plan personal, cât și profesional. Artistul spune că simte nevoia unei noi direcții și că își dorește să se prezinte într-o manieră diferită.

În ultima vreme, au apărut tot mai multe speculații legate de o eventuală separare între CRBL și iubita sa, Olga Guțanu. Suspiciunile au fost alimentate de faptul că cei doi nu au mai publicat imagini împreună în mediul online, iar fotografiile în care apăreau ca un cuplu au fost șterse de pe rețelele de socializare. În exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul a oferit explicații și a spus dacă relația dintre el și Olga continuă sau nu. Totodată, CRBL a vorbit despre motivele pentru care a decis să fie mai discret în ceea ce privește viața sa sentimentală.

Motivul pentru care a stat departe de lumina reflectoarelor



CRBL a explicat ce a făcut în perioada în care a lipsit de la evenimente și a evitat aparițiile în fața publicului. Artistul a dezvăluit că a fost concentrat pe un proiect important, care vine la pachet cu o transformare majoră. Acesta spune că fanii vor avea ocazia să îl cunoască într-o nouă ipostază, de la muzică și vestimentație până la felul în care comunică. CRBL mărturisește că abia acum a ajuns să se cunoască mai bine și să simtă că poate arăta tuturor cine este cu adevărat.

Reporter: Nu te-am mai văzut la evenimente de mult timp. Ce-i cu tine?

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CRBL: Lucrez, lucrez mult la muzică și se lansează, în sfârșit, o poveste frumoasă, un album care va șoca, plăcut, sper. Și de-asta am stat ascuns, pentru că am avut treabă și încă mai am. Abia începe povestea. Adică o să mai stau, o să mai stau, că e nevoie de mine în studio, la partea de creație, la campanii, la tot, că sunt pe treabă.

Reporter: Mi-ai spus că e un album care va șoca. De ce va șoca? Este altfel față de cum ne-ai obișnuit tu?

CRBL: Pentru că o să descoperiți un CRBL care, pe albumul ăsta în special, nu mai avem rap, se cântă. Muzica e foarte... Sunt zece piese pe album, toate piesele au mesaje diferite. Mâine se lansează piesa „Necondiționat”, care e despre relația dintre tată și fiică sau dintre părinte și copil.

Reporter: Este o piesă inspirată din relația ta cu fiica ta?

CRBL: Da, când am scris-o prima oară, am scris-o pentru Alesia.

Reporter: Să înțeleg că nu te mai auzim cântând rap sau e vorba doar despre albumul acesta?

CRBL: Cred că am descoperit muzica și m-am antrenat pentru asta și vreau să cred că pot duce mai departe altfel povestea mea.

Reporter: Parcă înflorești așa pe zi ce trece și-mi place tare mult și ținuta.

CRBL: Da, mulțumesc. Pot să spun că o să vedeți la mine un nou stil, care se numește low fashion. Așa îmi place să-l definesc.

Reporter: Am înțeles, dar despre stilul muzical?

CRBL: O să vedeți multe influențe muzicale în acest album, de la rock și country până la reggae, afro și pop. Da, chiar e tare, să știi, și cred că mi-am găsit traseul muzical.

Reporter: Dacă te-ar fi întrebat cineva acum un an, doi, trei dacă te-ai gândit vreodată că nu ți-ai găsit cumva drumul sau traseul în muzică, tu știi că ai cântat ce ai cântat și ai făcut bine ce ai făcut, te-ai fi gândit că o să ajungi aici, în punctul acesta?

CRBL: Întotdeauna mi-am dorit să poți asculta CRBL pe repeat. Până azi nu poți, pentru că CRBL a cântat muzică propusă de mai mulți compozitori și a trebuit să fiu așa, un cameleon care se adaptează în funcție de cerința piesei. De data asta mi-am compus singur muzica, mi-am scris singur versurile. Evident, lucrez cu prietenii, pe acolo e Smiley și, evident, am rămas în aceeași familie, dar asta a cerut antrenament. A cerut să mă concentrez pentru cine, când, cui mă adresez și cum pot să scriu simplu, cu gândurile oamenilor, trecând prin experiența mea, evident.

Reporter: Mi se pare interesant, mi se pare că vorbesc cu un alt CRBL în momentul acesta. Nu doar că face altă muzică, chiar mi se pare că și vorbești diferit.

CRBL: Dacă sunteți curioși, e perfect, adică măcar curioși să fiți.



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