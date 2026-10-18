Irina Fodor a făcut un anunț care i-a lăsat mască pe concurenții Asia Express. Unde au fost nevoiți să doarmă cu toții

Surpriză de proporții în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, atunci când Irina Fodor a făcut un anunț ce i-a lăsat mască

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1

Concurenții au avut parte de o surpriză uriașă atunci când au primit din partea Irinei Fodor o veste la care nu s-ar fi așteptat prea curând. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 18 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1.

Irina Fodor a făcut un anunț care i-a lăsat mască pe concurenții Asia Express, în ediția din 18 octombrie 2026. Unde au fost nevoiți să doarmă cu toții

Cel de-al șaptelea stage de la Asia Express a adus numeroase misiuni difcile pentru concurenți.

La finalul unei zile obositoare, presărată cu numeroase provocări, Irina Fodor a făcut un anunț complet neașteptat.

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„Dragii mei, am o veste bună! Veți dormi cu toții într-o școală de Kung Fu”, a fost anunțul complet neașteptat făcut de Irina Fodor.

„O chestie care m-a speriat”, a fost prima reacție avută de Maurice Munteanu.

„De ce vă bucurați, poate vă bagă în paturi din alea spartane”, a zis Raluca Bădulescu.

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„Deja mă gândeam că trebuie să dormim toți într-o ceva tip sală de sport, adică nentă-ta coana Retegan lângă nentă-ta Vaida, prăvălită peste nentă-tă Valerica, prăvălită la rândul ei peste Alexucu”, a fost de părere Maurice Munteanu, la testimonial.

„Top! Avem unde să dormim, târziu e! Dar nu știm în ce ordine vom pleca mâine în cursă”, a mărturisit Gabi Torje.

Concurenții de la Asia Express și Irina Fodor

Ulterior, Irina Fodor a anunțat că echipele au parte de cazare, însă trebuie să participe la o scurtă probă ce va decide plecarea echipelor în cursă, a doua zi, în ediția din 19 octombrie 2026.

Asia Express – Drumul Mătăsii poate fi urmărit duminică, de la ora 20:00, dar și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.