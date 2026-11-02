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Mirela Vaida, promisiune neașteptată pentru gazda sa de la Asia Express. Ce i-a spus înainte de a pleca: „Trebuie să-ți găsesc…”

Mirela Vaida i-a simțit lipsa Oanei Tomoiagă în această misiune. Iată ce i s-a întâmplat în seara când a căutat cazare singură.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:58 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 20:58
Mirela Vaida, promisiune neașteptată pentru gazda sa de la Asia Express | Antena 1
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Echipele s-au despărțit în semifinala Asia Express - Drumul Mătăsii, iar concurenții au simțit lipsa partenerului nu doar în misiuni, ci și la găsirea cazării.

În cele din urmă Ana-Maria Mocanu, Gabi Torje și Mirela Vaida au găsit niște gazde primitoare, putându-se odihni înainte de o cursă grea.

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Mirela Vaida s-a apropiat de gazda sa. Ce promisiune i-a făcut

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Mirela Vaida a mărturisit că în momentul în care s-a văzut singură pe străzile din China a realizat lipsa Oanei:

„Am intrat pe străduțele alea. Eu cred că ăla a fost momentul în care m-a izbit realitatea, că eu sunt singură, că n-am cu cine să vorbesc, că nu știu ce șanse voi avea să găsesc un loc de cazare și, ai ales, mi s-a părut foarte sinistră localitatea aia. Nu era nimeni pe stradă”, a relatat ea.

În cele din urmă, Mirela a întâlnit doi tineri și, în ciuda impresiei inițiale, unul dintre ei i-a oferit un loc să stea peste noapte: „Voi ce vreți? Mă ajutați sau nu mă ajutați? Că mi se pare că mă luați un pic la mișto! Mă vedeți singură aici cu rucasul în spate, noaptea, căutându-mi cazare (...) Să am încredere în voi?!”

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Cu toate acestea, Mirela a fost găzduită de unul dintre tinerii care i-au apărut în cale: „Era nedrept față de băiatul ăsta să-l etichetez eu înainte de al cunoaște!”

Concurenta Asia Express a aflat despre gazda sa că este om de afaceri și că este singur.

„Când am intrat în curte, am dat de-un câine foarte simpatic și frumos”, a spus Mirela, care și-a adus aminte de propriul câine. „Mi-era foarte doar și avea fix aceiași culoare!”

„E clar că ești un om bun pentru că ai un câine bun”, i-a spus ea gazdei, fiind convinsă că a ajuns în locul potrivit.

„A fost un semn că am intrat în casa unor oameni buni”, a mai spus ea. „Avea ditamai vila!”

Mirela Vaida a fost impresionată de cazarea sa: „Drick, te iubesc! Vreau să te îmbrățișez!”

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„Mi s-a părut efectiv o minune să pot găsi într-un sat în care simțeam că n-o să găsesc niciun suflet de om pe un băiat atât de bun”, a mai adăugat ea.

Drick avea și mâncare pregătită, astfel că i-a câștigat pe deplin încrederea Mirelei.

Mirela Vaida a intrat în vorbă cu gazda sa și a aflat că nu este căsătorit: „Sunt, vorba aia, ca la emisiune!” Drick i-a mărturisit că nu și-a găsit pesoana potrivită și că se simte foarte bine așa!”

După noaptea petrecută la Drick, Mirela mărturisește că a dormit foarte bine chiar dacă s-a trezit la ora 5, auzindu-l pe Drick pregătind mâncare în băcătărie.

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La micul-dejun, Mirela Vaida i-a promis gazdei sale că îi va găsi o soție bună: „Trebuie să-ți găsesc o nevastă bună, serios! Poți veni în România? Avem multe femei care gătesc foarte bine mâncare tradițională și puteți face o fuziune între bucătăria românească și chinezească. Vino în România și-ți găsesc cea mai bună soție!”

Mirela Vaida a fost uimită de bunătatea tânărului și de deschiderea sa în fața unei străine. Tocmai de aceea a simțit să îi facă o astfel de propunere.

De asemenea, Mirela a fost surprinsă de calmitatea bărbatului: „Cum să te cerți cu oameni d-ăștia?!” Ea l-a asemănat cu soțul ei.

„Mă simt mai calmă eu, mai bună”, a spus ea. „După 5000 de ani o să fiu și eu la fel!”

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Această stare de armonie și echilibru i-a dat încredere pentru ziua care o aștepta!

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