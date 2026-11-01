Valerie Lungu a obținut un avantaj pentru iubitul ei la Asia Express! Anunțul neașteptat al Irinei Fodor: „Va primi de la mine…”

Valerie Lungu a obținut un avantaj important pentru Alex în semifinala Asia Express. Irina Fodor a făcut anunțul: concurentul va avea cazare și va pleca primul în cursă!

Semifinala Asia Express continuă cu provocări importante pentru concurenții rămași în competiție. După ce echipele au fost despărțite, participanții au avut de îndeplinit misiuni individuale, iar rezultatele obținute au influențat ordinea în care vor porni în cursa următoare. Valerie Lungu a fost cea care a reușit să termine prima toate sarcinile și să obțină un avantaj important pentru partenerul său, Alex Gîlcă.

Ce avantaj a obținut Valerie pentru Alex în cursă

După ce a analizat fotografiile realizate de concurenți și a verificat îndeplinirea cerințelor, Irina Fodor a anunțat cine s-a descurcat cel mai bine. Prezentatoarea a remarcat că toți participanții au fost talentați la realizarea fotografiilor și au reușit să găsească locurile indicate, însă Valerie a fost prima care s-a întors cu toate sarcinile completate.

Reușita concurentei nu a rămas fără răsplată. Irina Fodor a anunțat că Alex va beneficia de cazare oferită de echipa emisiunii și, în plus, va avea un avantaj important la startul următoarei curse: va pleca primul în dimineața următoare.

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„Este evident că sunteți cu toții talentați la făcut poze și cu toții ați găsit locurile în care trebuia să faceți poze, dar la mine, cu toate sarcinile complete, s-a întors prima Valerie. Alex va primi cazare din partea mea și va pleca mâine dimineață primul în cursă”, a anunțat Irina Fodor.

Valerie s-a bucurat pentru avantajul obținut de partenerul său și a mărturisit că speră ca acesta să se odihnească și să fie pregătit pentru provocările care urmează.

„Sper să se odihnească și să fie puternic”, a spus Valerie.

Anunțul neașteptat al Irinei Fodor: „Va primi de la mine…”

Irina Fodor a dezvăluit și ordinea în care vor porni ceilalți concurenți în cursa de a doua zi. După Alex, următorul la start va fi Gabi Torje, urmat de Mirela Vaida și Ana-Maria. Astfel, ordinea plecărilor a fost stabilită în funcție de rezultatele obținute în misiunea individuală.

Între timp, concurenții care au rămas alături de Irina Fodor nu au scăpat de provocări. Aceștia urmează să participe la un nou joc, prin care pot obține avantaje pentru colegii lor aflați în cursă.

În semifinala Asia Express, fiecare reușită contează, iar avantajul obținut de Valerie ar putea avea un rol important în parcursul lui Alex. Rămâne de văzut dacă acesta va reuși să profite de primul loc la start și să transforme oportunitatea într-un rezultat bun pentru echipa sa.

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