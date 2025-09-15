Olga Barcari este în doliu! Mesajul dureros transmis de concurenta Asia Express, în ziua în care și-a pierdut tatăl

Tatăl Olgăi Barcari a murit. Imaginea emoționantă în care concurenta Asia Express 2025 apare alături de părinții ei.

Olga Barcari, mesaj dureros după ce tatăl ei a murit. Cum arată părinții concurentei de la Asia Express 2025 | Antena 1

Olga Barcare trece prin momente cumplite. Tatăl concurentei de la Asia Express 2025 s-a stins din viață duminică, 14 septembrie 2025. Tânăra a dat vestea tristă printr-o postare pe contul ei de Insragram și a transmis un mesaj dureros.

Olga Barcari, a anunțat că tatăl ei a murit. Bărbatul care i-a fost „stâlp”, așa cum l-a numit chiar ea s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în urma lui. Partenera lui Karmen Simionescu de la Asia Express a făcut anunțul printr-o postare la Instastory.

Fata îndurerată a publicat o imagine neagră, cu o lumânare aprinsă, semn că este în doliu și de asemenea, a transmis un mesaj.

„Ai fost stâlpul meu de sprijin, tata. Azi ai plecat dintre noi, dar rămâi pentru totdeauna în sufletul meu. Te iubesc”, a scris Olga Barcari pe rețelele sociale.

Ulterior, ea repostat și o imagine emoționantă în care apare alăturii de părinții ei. Astfel, urmăritorii ei au avut ocazia să descopere cum arată cei care i-au dat viață vedetei.

„Atâta timp cât avem părinți, în suflet rămânem copii. Sincere condoleanțe”, mai scris alături de fotografia postată de o persoană apropiată.

Olga Barcari a dezvăluit, în trecut, că părinții ei nu sunt străini de lumea artistică. Mama ei a a fost dansatoare, în timp ce tatăl său, care s-a stins acum din viață, obișnuia să cânte cu acordeonul, relatează spynews.ro.

De asemenea, concurenta de la Asia Express a mai mărturisit că, deși își iubește părinții, nu au avut o mereu o relație apropiată. „Mi-a zis că s-a uitat la niște interviuri de-ale mele și că i se rupe sufletul că nu mi-a fost alături și că nu a fost acolo niciodată. Uneori îi mai reproșez. Am momente. Mama are 67 de ani și am momente când îi reproșez că nu a fost lângă mine. (...) Și ei îi pare rău.(...) Părinții mei nu știu să își arate iubirea”, declara Olga Barcari, la Viața fără filtru.

De asemenea, despre tatăl ei spunea că și-ar fi dorit să o susțină mai mult în adolescență, când era pusă la zid de colegi.

Cine e Olga Barcari, colega lui Karmen Simionescu de la Asia Express 2025. Cu ce se ocupă bruneta

Olga Barcari a intrat în atenția presei după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu Cătălin Bordea. Speculațiile au apărut la scurt timp de la despărțirea comediantului de fosta soție, Livia Eftimie. Iată cine este, de fapt, colega de echipă a lui Karmen Simionescu.

Frumoasa brunetă are 37 de ani și se laudă cu o carieră de succes în domeniul frumuseții. Aceasta este un hairstylist renumit la noi în țară, motiv pentru care foarte multe vede îi trec pragul pentru diferite schimbări de look.

Olga Barcari de la Asia Express 2025 este din Republica Moldova, însă locuiește de mulți ani în România. Concurenta reality show-ului a reușit să pună bazele unei afaceri profitabile în ziua de astăzi.

„Participarea la Asia Express este mai mult decât o competiție, este vorba despre limite, rezistență, echipă. Ne-am dorit să trăim experiența asta extremă, să descoperim locuri noi, dar și să ne provocăm pe noi însele într-un mod cu totul diferit. E o oportunitate unică de a crea amintiri de neuitat și de a învăța lucruri noi”, au spus Olga Barcari și Karmen Simionescu înainte de plecarea în Asia Express - Drumul Eroilor.

„Eu cred în mine, pentru că lucrând cu femeile de atâta vreme, știu să las de la mine și să îi dau voie să facă ce vrea, eu am fost tot timpul în serviciul femeilor. Nu m-ar deranja ca prietena mea Karmen, fiind mai mică decât mine cu 10 ani, să zică că vrea să facem nu știu cum, ok, facem pentru că nu m-aș simți umilită. Prietenia noastră o să fie mai strânsă, chiar o să descopăr o soră, pentru că sunt destul de protectivă. (...)

Atuurile ei... este foarte plăcută, se face foarte plăcută, știe și limba engleză la perfecție, descurcăreață, la fel și eu, însă eu am trăit din greu, am avut momente în viață în care am rămas pe străzi. Sunt foarte puternică”, a mai povestit Olga Barcari la Xtra Night Show.