Schimbare neașteptată la Asia Express! Concurenții nu mai fac echipă cu partenerii lor. Cine cu cine va continua cursa

În fiecare sezon, la Asia Express are loc un schimb de echipe. Irina Fodor a anunțat că a sosit acel moment de care unii concurenți se tem. Pentru 2 zile, echipele vor arăta diferit!

Mai întâi, concurenții au mers la un prezicător care le-a citit în palmă și le-a descoperit personalitatea. El a fost cel care a stabilit noua componență a echipelor. În ediția de pe 11 octombrie 2026, Irina Fodor a anunțat cum se schimbă echipele pentur următoarele 2 zile. Dacă unii concurenți s-au declarat mulțumiți de schimb, alții nu au fost prea încântați. Valerie Lungu și Mirela Retegan au fost mai preocupate de noua formulă în care se regăsesc partenerii lor.

„A venit timpul!”. Irina Fodor a anunțat cum se vor schimba echipele. Cum arată noile formule

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Maria Vaida și Valerie Lungu fac echipă pentru scurt timp la Asia Express

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Pentru 2 zile Mirela și Valerie vor face echipă la Asia Express. Fiind două pietre tari cărora le place să conducă, faptul că vor fi în aceeași echipă va fi o provocare, așa cum ele au recunoscut.

„Ni s-a spus așa: sunt amândouă foarte șefe. E bine să fie împreună, să înțeleagă și ele cum este pentru partenerii lor”, a spus Irina Fodor despre noua echipă: Mirela și Valerie.

„Am simțit că este o provocare pe care aș fi curioasă să o trăiesc!”, a spus Mirela Vaida despre noua ei parteneră.

Oana Tomoiagă și Maurice Munteanu, în aceeași echipă la Asia Express

Oana și Maurice au fost încântați să afle că vor face echipă pentru 2 zile, având în vedere că se înțeleg foarte bine.

„Eu am râs cu Oana, sunt confortabil cu ea. Mi-e foarte simpatică”, a spus Maurice.

„Eu îl admir foarte tare pe Maurice, dar mi se pare un tip complicat”, a spus Oana.

Alex Gîlcă și Loredana Chivu fac echipă la Asia Express

Vestea că Alex va face echipă cu Loredana, nu a lăsat-o pe Valerie fără nicio reacție: „Dacă dormi pe pat, divorț! Pe podele să dormi!”, i-a spus Valerie lui Alex, în timp ce Loredanei i-a cerut să-i lase bărbatul în pace.

„Dacă tu n-ai încredere în bărbatul tău, e problema ta cu el. Cu mine n-ai ce să ai!”, a spus Loredana Chivu.

Gabi Torje și Anamaria Mocanu fac echipă la Asia Express

Pentru 2 zile, Torje și Ana vor fi în aceeași echipă.

„Sper să ne unim forțele. El e competitiv, cu o energie bună!”, a spus Ana după ce a aflat că face echipă cu Gabi Torje.

Alin Alexuc și Maya, împreună la Asia Express

„I s-a părut prezicătorului că ar fi o chimie, că sunteți amândoi deștepți și descurcăreți!”, a spus Irina Fodor când a anunțat că Maya va face echipă cu Alexuc.

Mirela Retegan a părut foarte speriată de această alăturare a fiicei sale cu Alexuc, dar luptătorul i-a dat asigurări că totul va fi bine: „Stați liniștită, că-s însurat! Vă aduc fata înapoi cum o iau!”.

Mirela Retegan și Connie Preda fac echipă la Asia Express

Mirela Retegan și Connie Preda au fost încântate de alăturarea lor.

„Mi se pare o persoană specială. M-am bucurat foarte tare!”, a spus Mirela.

„Eu cred că ne vom înțelege foarte bine!”, a spus Connie.

Așdar, pentru 2 zile echipele vor arăta astfel: Mirela și Valerie, Oana și Maurice, Alex și Loredana, Gabi și Ana, Alexuc și Ana, Mirela Retegan și Connie.

Asia Express se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY duminică de la 20:00 și luni, marți și miercuri de la 20:30.