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Asia Express, 15 septembrie. Mesajul emoționant al Anei pentru Loredana. Ce a ținut să-i spună: „Vreau să-i mulțumesc pentru că…”

Într-un moment extrem de sincer la Asia Express, Ana a simțit nevoia să-i transmită Loredanei un mesaj de suflet, extrem de emoționant.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 15:30 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 21:34
Asia Express, 15 septembrie. Mesajul emoționant al Anei pentru Loredana. Ce a ținut să-i spună: „Vreau să-i mulțumesc pentru că…” | antena 1
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Loredana și Ana au trecut printr-un moment care le-a pus serios la încercare în Uzbekistan, însă cele două concurente au reușit să găsească o soluție pentru una dintre cele mai importante nevoi din competiție: mâncarea. Situația nu a fost una simplă, mai ales că resursele lor erau limitate, iar fiecare alegere trebuia făcută cu grijă.

Asia Express, 15 septembrie. Mesajul emoționant al Anei pentru Loredana

Cele două au ajuns într-un magazin, unde au încercat să își aleagă câteva produse cu ajutorul localnicilor. Spre surprinderea lor, oamenii din Uzbekistan nu doar că le-au sprijinit, ci au decis să le ajute și financiar pentru a-și putea cumpăra cele necesare.

Loredana a povestit cu amuzament despre produsele pe care a reușit să le aleagă. „Deci merit acum o bară de salam”, a spus ea, după ce situația s-a rezolvat. În același timp, Ana a primit din partea partenerei sale și o brânzică pe care aceasta a considerat-o mai bună.

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Pentru cele două concurente, sprijinul primit a fost cu atât mai important cu cât mâncarea reprezintă una dintre marile provocări ale competiției. Loredana a recunoscut că ar mai fi vrut să ia câteva produse, însă a preferat să nu exagereze.

„Mai alegeam ceva de acolo, dar am zis că nu mă întind”, a explicat aceasta. Momentul a devenit și mai interesant atunci când unul dintre localnici a scos un teanc de bani pentru a le ajuta să achite cumpărăturile.

„A scos un teanc așa de bani, la banii lor arată mulți, dar nu poți să-ți dai seama”, a povestit Loredana, impresionată de gestul oamenilor pe care i-au întâlnit.

Ajutorul primit a avut o însemnătate aparte pentru cele două. „Am fost fericită că am făcut rost de mâncare”, a spus Loredana, care a vrut să se asigure că și Ana primește ceva care să îi dea energie. „Ți-am luat dulce să te pui pe picioarele”, i-a transmis ea partenerei sale.

Cum i-a mulțumit Ana prietenei și colegei sale

La final, Ana a ținut să îi mulțumească Loredanei pentru felul în care s-a comportat pe parcursul aventurii. Concurenta i-a apreciat răbdarea și înțelegerea, dar și faptul că reușește să rămână puternică atunci când lucrurile devin complicate.

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„Eu pentru asta vreau să-i mulțumesc că este răbdătoare și înțelegătoare. Ești puternică și când vezi că greșesc... era să ne coste șederea noastră aici”, i-a spus Ana.

Astfel, dincolo de mâncarea obținută cu ajutorul localnicilor, momentul a scos la iveală și legătura dintre cele două concurente, care încearcă să rămână unite chiar și atunci când presiunea competiției își spune cuvântul.

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