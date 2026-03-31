What's Up, declarații incendiare înainte de plecarea în Asia Express. Ce o să îi lipsească cel mai mult când va fi departe de casă

What's Up și soția lui, Miky, se numără printre cei 18 concurenți care au pornit în aventura Asia Express pe Drumul Mătăsii.

Într-un nou interviu acordat chiar înainte de a porni în Asia Express pe Drumul Mătăsii, What's Up a vorbit deschis despre ce o să îi lipsească cel mai mult cât timp vor fi plecați.

Artistul împreună cu partenera lui au făcut câteva declarații despre experiența din Asia Express care îi sperie și îi bucură în același timp.

What's Up împreună cu soția lui au plecat în urmă cu 2 zile în Asia Express alături de ceilalți concurenți. Cu toții sunt conștienți de faptul că aceasta este una dintre cele mai grele provocări, fiind un reality-show dur, în care concurenții depind de bunătatea localnicilor și felul în care vor reuși să îi impresioneze pe aceștia.

Mărturisirile lui What's Up despre provocările pe care le poate întâlni în Asia Express

What's Up și Miky sunt încrezători că vor face față provocărilor indiferent cât de greu le va fi pe traseu. Ei sunt pregătiți ca drumul să îi ducă prin China și Uzbekistan, acolo unde vor descoperi culturi noi, obiceiuri inedite și vor învăța despre mâncărurilor lor.

Articolul continuă după reclamă

What's Up se simte norocos să plece în această aventură alături de partenera sa. El și Miky formează un cuplu de mai mulți ani și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste. Ei s-a căsătorit în secret, evenimentul având loc cu anunțarea apropiaților cu doar o seară înainte, conform Libertatea. Artistul a menționat ulterior că nu a dorit dar de nuntă și tocmai de aceea ei au ales să facă un eveniment restrâns, la care s-au bucurat de cele mai frumoase clipe din viața lor doar înconjurați de oameni apropiați, precum rude și prieteni.

Într-un nou interviu acordat chiar înainte de a porni în Asia Express pe Drumul Mătăsii, What's Up a vorbit deschis despre ce o să îi lipsească cel mai mult cât timp vor fi plecați. Artistul a mărturisit că îi va fi dor de studio-ul de înregistrări unde petrece adesea destul de mult timp atunci când își scrie sau înregistrează muzica.

„Studioul și compusul de muzică (n.r. o să îi lipsească)”, a declarat What's Up.

El a fost întrebat și cum va reacționa în cazul unor situații stresante sau sub presiune și a explicat că nu se mai enervează la fel de ușor.

„De când mă rog la Dumnezeu, nu mă mai enervez așa de tare”, a mai spus cântărețul, potrivit Spynews.

Pregătiți de un nou capitol, pentru Miky și What's Up Asia Express va fi un adevărat test de curaj, răbdare și anduranță pe un traseu dificil.

„Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l-am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”, a declarat Whats Up înainte de plecarea la Asia Express.

