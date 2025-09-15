Asia Express, 15 septembrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din a doua etapă
Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. La careu, Irina Fodor a dezvăluit clasamentul după o nouă zi extenuantă: „Pe locul patru au ajuns la mine Karmen și Olga. Pe locul trei sunt Gabi și Dan. Pe locul cinci Anda și Joseph. Locul șase Alina și Cristina, iar locul doi Alex și Ștefan. Raluca și Florin sunt pe locul opt. Imunitatea a fost câștigată de Emil și Alejandro. Mara și Serghei pe locul șapte”.
Luni, 15.09.2025, 22:40