Asia Express, 15 septembrie 2025. Concurenții au pornit în căutare de cazare. În ce condiții au dormit Anda Adam și Joseph

Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. Ca de obicei echipe care nu s-au calificat la jocul de amuletă au fost nevoite să își caute singure cazare. Anda Adam și Joseph au simțit că trăiesc cursa infinitului în încercarea de a găsi un loc unde să înnopteze. După ce s-au perindat pe la mai multe case, unde fie s-au izbit de refuzuri, fie nu le-a convenit spațiul, ei au ajuns într-o sală de conferințe din clădirea primăriei.

Luni, 15.09.2025, 23:56