Asia Express, 15 septembrie 2025. Irina Fodor a anunțat misiunea pentru cea de-a doua imunitate: Locația jocului o veți găsi pe aceste casete!
Episodul 6 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 15 septembrie 2025. Emil Rengle și Alejandro au câștigat imunitatea mare a celei de-a doua etape. Pentru restul echipelor, cursa a continuat. Irina Fodor i-a anunțat că îi așteaptă jocul pentru amuletă care se va finaliza cu o nouă imunitate. Pentru că doar trei echipe se califică la joc, prezentatoarea le-a dat o nouă misiune.
Luni, 15.09.2025, 22:58