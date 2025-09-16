Asia Express, 16 septembrie 2025. Ce echipă a ajuns prima la Irina Fodor și a primit cazare

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. După un trafic intens, echipele au văzut steagul Asia Express. Rând pe rând, concurenții s-au grăbit să îl atingă și să se înfățișeze, apoi, în fața Irinei Fodor. Prezentatoarea, însă, a prelungit suspansul și le-a dezvăluit că abia mâine, la careu, vor afla cine a câștigat a doua imunitate a etapei, deoarece voturile din plic vor cântări greu. Pentru că au reușit, totuși, să ajungă primii la ea, Serghei Mizil și Mara Bănică au primit, pentru moment, cazare.

