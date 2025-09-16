Asia Express, 16 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă și ce avantaj a obținut

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. Irina Fodor s-a întâlnit cu perechile calificate la jocul pentru amuletă pe o plajă, într-un peisaj desprins parcă din filmele cu pirați. Jocul pentru amuletă nu a fost lipsit de stragegii, iar două dintre echipe au complotat împotriva celei de-a treia. În timp ce Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și-au propus să îi atace pe Gabi și pe Dan Alexa, în speranța că îi vor scoate repede din joc și vor rămâne doar cu Mara Bănică și Serghei Mizil, echipa fotbaliștilor și cea formată din Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut o coaliție împotriva actorilor.

