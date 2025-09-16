Asia Express, 16 septembrie 2025. Cursă nebună pentru Olga și Karmen, pe șosele: Am văzut cum i-a sărit camera operatorului de pe umăr!

Episodul 7 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 16 septembrie 2025. După ce s-a stabilit ordinea plecării, iar Irina Fodor a dat startul întrecerii pentru imunitatea mică, destinația a fost o piață centrală din Filipine pentru o misiune cu gust de acasă. A urmat o o cursă extremă pe șosele, purtată în special între mașinile în care se aflau Karmen Simionescu cu Olga Barcari și cea în care erau Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

Marti, 16.09.2025, 21:58