Asia Express, 17 septembrie 2025. Concurenții au învățat cum să defilieze pe catwalk, cu cărți pe cap

Episodul 8 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 17 septembrie 2025. Irina Fodor le-a dezvăluit despre ce va fi vorba în cursa pentru ultima șansă. Pentru început, cele trei perechi au trebuit să își însușească câteva aptitudini pe care orice prințesă trebuie să le aibă. Așa că ei au învățat cum să defilieze pe catwalk, cu cărți pe cap, fiind notați, la final, de o regină a frumuseții.

Miercuri, 17.09.2025, 21:30