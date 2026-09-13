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Home Asia Express Video Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am băgat în nas 3 pachete de țigări!
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Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am băgat în nas 3 pachete de țigări!

Episodul 5 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 septembrie 2026. Prima zi din cea de-a doua etapă de pe Drumul Mătăsii de la Asia Express a adus o misiune neașteptată pentru concurenți. Concurenții au fost puși să negocieze și să dea la schimb diferite obiecte personale pentru a convinge negustorii să le dea o lampă aurie.
Duminica, 13.09.2026, 20:30
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Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe Tănțica" în genunchi!

Asia Express 2026. Maurice Munteanu a făcut o criză la autostop. A început să o "invoce pe Tănțica" în genunchi!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Vedetele au întâmpinat mari dificultăți la proba de cântat la farfurie!

Asia Express 2026. Vedetele au întâmpinat mari dificultăți la proba de cântat la farfurie!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 21:00 Asia Express 2026. Se intră în ultima etapă din Uzbekistan! Concurenții au de parcurs aproape 500 de kilometri

Asia Express 2026. Se intră în ultima etapă din Uzbekistan! Concurenții au de parcurs aproape 500 de kilometri

Logo show Duminica, 13.09.2026, 20:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trendurile care contează toamna aceasta

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trendurile care contează toamna aceasta

Logo show Duminica, 13.09.2026, 12:46 Neatza de Weekend. Cum obținem buze pline și senzuale fără a exagera

Neatza de Weekend. Cum obținem buze pline și senzuale fără a exagera

Logo show Duminica, 13.09.2026, 12:25 Neatza de Weekend. Ciprian Toredo, super show de iluzionism în platoul matinalului

Neatza de Weekend. Ciprian Toredo, super show de iluzionism în platoul matinalului

Logo show Duminica, 13.09.2026, 11:22 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 13.09.2026, 11:19 Neatza de Weekend. Coafuri rapide pentru un look impecabil la birou

Neatza de Weekend. Coafuri rapide pentru un look impecabil la birou

Logo show Duminica, 13.09.2026, 10:48 Spadasinii de la Neatza de Weekend! Matinalii s-au provocat la un duel care pe care!

Spadasinii de la Neatza de Weekend! Matinalii s-au provocat la un duel care pe care!

Logo show Duminica, 13.09.2026, 10:46 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de o conversație tensionată

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Leii pot avea parte de o conversație tensionată

Logo show Duminica, 13.09.2026, 10:43 Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece cu ploi în sud și sud-est

Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Vreme rece cu ploi în sud și sud-est

Logo show Duminica, 13.09.2026, 10:42 Insula Iubirii Sezonul 10. Au ieșit scântei la bonfire între Armina și Bianca: Nu pui tu în dubiu căsnicia mea de 10 ani!

Insula Iubirii Sezonul 10. Au ieșit scântei la bonfire între Armina și Bianca: Nu pui tu în dubiu căsnicia mea de 10 ani!

Logo show Sambata, 12.09.2026, 23:39
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