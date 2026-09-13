Asia Express 2026. Ce obiecte au oferit echipele în schimbul unei lămpi aurie! Cheloo: I-am băgat în nas 3 pachete de țigări!

Episodul 5 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 12 septembrie 2026. Prima zi din cea de-a doua etapă de pe Drumul Mătăsii de la Asia Express a adus o misiune neașteptată pentru concurenți. Concurenții au fost puși să negocieze și să dea la schimb diferite obiecte personale pentru a convinge negustorii să le dea o lampă aurie.

Duminica, 13.09.2026, 20:30