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Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să descifreze o serie de indicii în Ningbo, al treilea cel mai mare port comercial din lume

Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. În cea de-a doua misiune, Ana-Maria Mocanu, Gabi Toje, Alex Gîlcă și Mirela Vaida au ajuns într-un depozit de colete. Acol au avut de găsit mai multe plicuri ascunse. Fiecare concurent a fost nevoit să găsească un colet anume: nume, destinație și indicii pentru noi ștapile cu dragoni. Volumul de muncă nu a fost egal, rezultatele partenerilor fiind decizive în misiunea celor de pe traseu.
Luni, 02.11.2026, 23:20
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Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Asia Express 2026. Irina Fodor a pus la bătaie cea mai importantă ștampilă: FINALIST!

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:50 Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Asia Express 2026. Surpriza lui Alex Gîlcă pentru Valerie Lungu, după ce echipele s-au reunit

Logo show Luni, 02.11.2026, 23:40 Asia Express 2026. Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Asia Express 2026. Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Logo show Luni, 02.11.2026, 22:30 Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

Logo show Luni, 02.11.2026, 22:10 Asia Express 2026. O metodă tradițională de pescuit le-a dat mari bătăi de cap concurenților!

Asia Express 2026. O metodă tradițională de pescuit le-a dat mari bătăi de cap concurenților!

Logo show Luni, 02.11.2026, 22:00 Asia Express 2026. Patru dintre concurenți au luptat pentru avantaje importante pentru coechipierii lor

Asia Express 2026. Patru dintre concurenți au luptat pentru avantaje importante pentru coechipierii lor

Logo show Luni, 02.11.2026, 21:30 Asia Express 2026. Mirela Vaida, promisiune inedită pentru gazda sa: Trebuie să-ți găsesc o nevastă bună în România

Asia Express 2026. Mirela Vaida, promisiune inedită pentru gazda sa: Trebuie să-ți găsesc o nevastă bună în România

Logo show Luni, 02.11.2026, 21:00 Asia Express 2026. Cât de greu i-a fost lui Alex Gîlcă să doarmă fără Valerie Lungu: O să mă prefac că n-a existat ziua asta pentru mine!

Asia Express 2026. Cât de greu i-a fost lui Alex Gîlcă să doarmă fără Valerie Lungu: O să mă prefac că n-a existat ziua asta pentru mine!

Logo show Luni, 02.11.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Puya, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță: „Am rămas om de cartier!”

Furnicuțele 2026. Puya, la „Lucrarea de control” cu Cătălin Măruță: „Am rămas om de cartier!”

Logo show Luni, 02.11.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Puya și Melinda, test de cuplu! Cine a spus primul „Te iubesc”

Furnicuțele 2026. Puya și Melinda, test de cuplu! Cine a spus primul „Te iubesc”

Logo show Luni, 02.11.2026, 18:51 Furnicuțele 2026. Puya și Melinda, povestea unei relații de peste ani. Despre momentul în care s-au întâlnit

Furnicuțele 2026. Puya și Melinda, povestea unei relații de peste ani. Despre momentul în care s-au întâlnit

Logo show Luni, 02.11.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Puya și Cabron, duel X și O cu șuturi de minge! Cine reușește să câștige

Furnicuțele 2026. Puya și Cabron, duel X și O cu șuturi de minge! Cine reușește să câștige

Logo show Luni, 02.11.2026, 18:13
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