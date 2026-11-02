Asia Express 2026. Concurenții, nevoiți să descifreze o serie de indicii în Ningbo, al treilea cel mai mare port comercial din lume

Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. În cea de-a doua misiune, Ana-Maria Mocanu, Gabi Toje, Alex Gîlcă și Mirela Vaida au ajuns într-un depozit de colete. Acol au avut de găsit mai multe plicuri ascunse. Fiecare concurent a fost nevoit să găsească un colet anume: nume, destinație și indicii pentru noi ștapile cu dragoni. Volumul de muncă nu a fost egal, rezultatele partenerilor fiind decizive în misiunea celor de pe traseu.

Luni, 02.11.2026, 23:20