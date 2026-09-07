Asia Express 2026. Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci! Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. După ce s-au tocmit și au făcut rost de lunga listă de rechizite școlare, concurenții au fost trimiși de Irina Fodor la o școală din Uzbekistan, acolo unde îi aștepta o misiune deloc ușoară. Maurice Munteanu a avut o reacție neașteptată atunci când a ajuns în fața copiilor! Iată cum s-a descurcat și Cheloo ca profesor!

Luni, 07.09.2026, 23:16