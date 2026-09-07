Asia Express 2026. Irina Fodor le-a pregătit o surpriză concurenților! Cum au reacționat când au aflat de proba dansului tradițional uzbec

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. Concurenții s-au adunat la careu pentru a afla de la Irina Fodor ce misiuni îi așteaptă, însă au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au aflat ce surpriză li s-a pregătit. Totuși, nu a durat mult și zâmbetele au fost rapid înlocuite de îngrijorare atunci când prezentatoarea a anunțat prima misiune: Echipele au fost puse să urmărească un dans tradițional uzbec.

Luni, 07.09.2026, 20:50