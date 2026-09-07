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Asia Express 2026. Căutarea de cazare, o misiune dificilă pentru concurenți! Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie!

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. Chiar în timp ce se aflau în mașini, stația a sunat și concurenții au fost puși să se oprească din drum și să își caute cazare. Sarcina nu a fost deloc simplă. La un moment, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cât pe ce să doarmă pe paie, la marginea drumului, atunci când un localnic din Uzbekistan s-a oferit să îi ia la el. Când au ajuns la casa omului, cei doi concurenți au fost mirați de ceea ce au găsit în spatele unei uși imense.
Luni, 07.09.2026, 22:00
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Asia Express 2026. Schimb de replici acide între Mirela Vaida și Maurice Munteanu: Ne-a lăsat la munca grea!

Asia Express 2026. Schimb de replici acide între Mirela Vaida și Maurice Munteanu: Ne-a lăsat la munca grea!

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:50 Asia Express 2026. Cine a câștigat prima imunitate mare din competiție

Asia Express 2026. Cine a câștigat prima imunitate mare din competiție

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:49 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci! Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci! Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:16 Asia Express 2026. What’s UP, atac de panică în mijlocul șoselei! O dramă din copilărie a ieșit la suprafață

Asia Express 2026. What’s UP, atac de panică în mijlocul șoselei! O dramă din copilărie a ieșit la suprafață

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Asia Express 2026. Maurice Munteanu le-a făcut viața grea adversarilor la fabrica de cărămizi! Ce gest i-a înfuriat pe concurenți

Logo show Luni, 07.09.2026, 22:20 Asia Express 2026. Un dans tradițional uzbec a stabilit ordinea plecării în cursă! Cine au fost ultimii

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Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru chef Richard! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

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Logo show Luni, 07.09.2026, 18:26 Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat chef Richard la o nouă provocare amuzantă

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Logo show Luni, 07.09.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!

Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:00
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