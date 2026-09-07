Asia Express 2026. Căutarea de cazare, o misiune dificilă pentru concurenți! Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie!

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. Chiar în timp ce se aflau în mașini, stația a sunat și concurenții au fost puși să se oprească din drum și să își caute cazare. Sarcina nu a fost deloc simplă. La un moment, Gabi Torje și Alin Alexuc au fost cât pe ce să doarmă pe paie, la marginea drumului, atunci când un localnic din Uzbekistan s-a oferit să îi ia la el. Când au ajuns la casa omului, cei doi concurenți au fost mirați de ceea ce au găsit în spatele unei uși imense.

Luni, 07.09.2026, 22:00