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Asia Express 2026. What’s UP, atac de panică în mijlocul șoselei! O dramă din copilărie a ieșit la suprafață

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. După ce au reușit să pozeze „un zâmbet de aur” și după ce au făcut rost de toate rechizitele de pe lista impusă de Irina Fodor, concurenții au făcut din nou autostopul. Acesta a fost momentul în care What’s UP a făcut un atac de panică extrem de puternic, chiar în timp ce se afla în mijlocul șoselei.
Luni, 07.09.2026, 23:00
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Asia Express 2026. Schimb de replici acide între Mirela Vaida și Maurice Munteanu: Ne-a lăsat la munca grea!

Asia Express 2026. Schimb de replici acide între Mirela Vaida și Maurice Munteanu: Ne-a lăsat la munca grea!

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:50 Asia Express 2026. Cine a câștigat prima imunitate mare din competiție

Asia Express 2026. Cine a câștigat prima imunitate mare din competiție

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:49 Asia Express 2026. Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci! Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor

Asia Express 2026. Maurice Munteanu, reacție neașteptată în fața copiilor uzbeci! Cum s-a descurcat Cheloo ca profesor

Logo show Luni, 07.09.2026, 23:16 Asia Express 2026. Maurice Munteanu le-a făcut viața grea adversarilor la fabrica de cărămizi! Ce gest i-a înfuriat pe concurenți

Asia Express 2026. Maurice Munteanu le-a făcut viața grea adversarilor la fabrica de cărămizi! Ce gest i-a înfuriat pe concurenți

Logo show Luni, 07.09.2026, 22:20 Asia Express 2026. Căutarea de cazare, o misiune dificilă pentru concurenți! Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie!

Asia Express 2026. Căutarea de cazare, o misiune dificilă pentru concurenți! Gabi Torje și Alin Alexuc, la un pas să doarmă pe paie!

Logo show Luni, 07.09.2026, 22:00 Asia Express 2026. Un dans tradițional uzbec a stabilit ordinea plecării în cursă! Cine au fost ultimii

Asia Express 2026. Un dans tradițional uzbec a stabilit ordinea plecării în cursă! Cine au fost ultimii

Logo show Luni, 07.09.2026, 21:30 Asia Express 2026. Irina Fodor le-a pregătit o surpriză concurenților! Cum au reacționat când au aflat de proba dansului tradițional uzbec

Asia Express 2026. Irina Fodor le-a pregătit o surpriză concurenților! Cum au reacționat când au aflat de proba dansului tradițional uzbec

Logo show Luni, 07.09.2026, 20:50 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru chef Richard! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru chef Richard! Ce l-a întrebat Cătălin Măruță

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:58 Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat chef Richard la proba de FurniMima

Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat chef Richard la proba de FurniMima

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Care este istoricul numelui lui chef Richard. Mama și bunica sa au venit în platoul emisiunii

Furnicuțele 2026. Care este istoricul numelui lui chef Richard. Mama și bunica sa au venit în platoul emisiunii

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:26 Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat chef Richard la o nouă provocare amuzantă

Furnicuțele 2026. Jocul „Balonul cu fitil”! Cum s-a descurcat chef Richard la o nouă provocare amuzantă

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!

Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:00
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