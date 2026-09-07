Asia Express 2026. What’s UP, atac de panică în mijlocul șoselei! O dramă din copilărie a ieșit la suprafață

Episodul 2 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 7 septembrie 2026. După ce au reușit să pozeze „un zâmbet de aur” și după ce au făcut rost de toate rechizitele de pe lista impusă de Irina Fodor, concurenții au făcut din nou autostopul. Acesta a fost momentul în care What’s UP a făcut un atac de panică extrem de puternic, chiar în timp ce se afla în mijlocul șoselei.

Luni, 07.09.2026, 23:00