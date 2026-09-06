Tatăl lui Vlad Huidu, fost concurent în emisiunea Power Couple, a murit după ce i s-a făcut rău în autobuz.

Tatăl lui Vlad Huidu de la Power Couple a murit. Care a fost ultima conversație dintre cei doi | instagram/vladhuidu

Soțul Giuliei Anghelescu a vorbit cu durere despre ultimele momente petrecute cu părintele său și despre conversația pe care au avut-o cu doar câteva ore înainte ca acesta să se stingă din viață.

Vlad Huidu de la Power Couple și-a pierdut tatăl

Pentru Vlad Huidu, ultima discuție pe care a avut-o cu părintele său a devenit acum una dintre cele mai dureroase amintiri. Nu știa atunci că avea să fie ultima dată când își va auzi tatăl.

„S-a stins tata. Și mă gândesc obsesiv la ultima noastră convorbire. O conversație absolut obișnuită, una dintre acele conversații despre care nu ai niciun motiv să crezi că ar putea fi ultima.

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Tata: «Ce faceți, copiii mei?»

Eu: «Bine, tată. Uite, ne-am întors în București și suntem la mall să cumpărăm ceva.»

Tata: «Eu mă duc la piață să cumpăr niște prune, să fac un magiun.»

Eu: «Bravo, ce tare! Să-l fierbi mai mult, să scadă, să fie mai gros, că mie așa îmi place, cum îl făcea Floarea.»

Mamaia mea. Mama lui.

Tata a râs și mi-a zis: «Așa o să-l fac.»

Eu: «Bine, tată, hai că te sun mai încolo, că probez ceva și sunt în grabă.»

Tata: «Te rog să nu uiți să mă ajuți cu mașina, să-i facem revizia.»

Eu: «Nu uit. Hai, bine, bine. Pa!»

Asta a fost.”, a povestit Vladu Huidu.

La aproximativ două ore după conversația cu fiul său, tatăl fostului concurent de la Power Couple a început să se simtă rău în autobuz. Când Vlad Huidu a ajuns la fața locului, mai multe echipaje de Salvare și SMURD încercau să îi salveze viața părintelui său.

„Când am ajuns, erau șapte oameni de la Salvare și SMURD în jurul lui. Timp de aproximativ 40 de minute au încercat să-l resusciteze. La un moment dat, au reușit să-i pornească din nou inima.

A ajuns la spital. Credeam că va fi bine. Acolo a avut un al doilea stop cardio-respirator.

De data asta, nu a mai putut fi salvat.”, a mai spus Vlad Huidu.

Vlad Huidu: «Te sun mai încolo», i-am zis

Vlad Huidu spune că, de atunci, se gândește constant la acele câteva minute petrecute în mall. Era în grabă și i-a spus tatălui său că îl va suna mai târziu.

„De atunci mă tot gândesc la acele câteva minute din mall. La faptul că eram în grabă.

La faptul că tata voia, probabil, doar să mai vorbească puțin cu mine.

«Te sun mai încolo», i-am zis. Nu știam niciunul dintre noi că aceea avea să fie ultima noastră conversație.

Nu răspundeți pe fugă oamenilor pe care îi iubiți, pentru că noi credem mereu că avem timp.

Eu am crezut că îl sun mai târziu.

N-am mai apucat.

Tată, îmi pare rău. Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm…”, și-a încheiat Vlad Huidu mesajul.

Pentru Vlad Huidu urmează o perioadă grea, în care va trebui să învețe să trăiască fără tatăl său.

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