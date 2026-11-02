Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. Mirela Vaida a întâmpinat o problemă majoră la autostop. Șoferița care i-a promis că o duce până la locația din plic a lăsat-o baltă după ce a greșit traseul, astfel că a fost nevoită să găsească alt mijloc de transport. În cele din urmă a ajuns la locul misiunii și a fost surprinsă să vadă o întindere aproape fără margini de nămol. Vedeta a luat o decizie surprinzătoare înainte de a începe proba!

Luni, 02.11.2026, 22:10