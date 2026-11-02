Asia Express 2026. O metodă tradițională de pescuit le-a dat mari bătăi de cap concurenților!
Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. Pentru cei plecați singuri în cursă, prima provocare i-a purtat într-o zonă de coastă, unde au descoperit o metodă tradițională de pescuit, veche de aproximativ 2.000 de ani. Concurenții au trebuit să învețe să se deplaseze cu o sănie pe nămol ca să ajungă în zonele marcate și să pescuiască folosindu-și doar mâinile.
Luni, 02.11.2026, 22:00