Asia Express 2026. O metodă tradițională de pescuit le-a dat mari bătăi de cap concurenților!

Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. Pentru cei plecați singuri în cursă, prima provocare i-a purtat într-o zonă de coastă, unde au descoperit o metodă tradițională de pescuit, veche de aproximativ 2.000 de ani. Concurenții au trebuit să învețe să se deplaseze cu o sănie pe nămol ca să ajungă în zonele marcate și să pescuiască folosindu-și doar mâinile.

Asia Express 2026. Mirela Vaida și-a dat hainele jos înaintea unei misiuni cu mult nămol!

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Luni, 02.11.2026, 20:40

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Duminica, 01.11.2026, 23:00

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Duminica, 01.11.2026, 21:00