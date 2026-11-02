Asia Express 2026. Valerie Lungu, acuzată de Alexuc că trișează! Ce s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea joc

Episodul 34 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 2 noiembrie 2026. Jocurile copilăriei, așa cum le-a numit Oana, s-au dovedit a fi mai problematice decât se așteptau concurenții. Aceștia au avut nevoie atât de forță fizică, de abilități fizice deosebite, cât și de răbdare și strategie. După un traseu cu multe urcușuri și coborâșuri ingenioase, concurenții rămași alături de Irina Fodor pe plaja din China au adunat săculeți în care au descoperit piesele unui puzzle special: un dragon 3D.

Luni, 02.11.2026, 22:30