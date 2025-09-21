Asia Express, 21 septembrie 2025. Cine a câștigat jocul de amuletă. Jokerul nu a fost pe placul învingătorilor!
Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. Primele trei echipe care și-au făcut apariția în fața prezentatoarei TV au fost cele formate din Alina Pușcau și Cristina Postu, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion și Karmen Simionescu și Olga Barcari. Iată cum s-au descurcat echipele la jocul de amuletă și cine a câștigat!
Duminica, 21.09.2025, 23:31