Asia Express, 27 octombrie 2025. Cătălin Botezatu, Olga Barcari și Karmen Simionescu, veste surpriză de la gazdă! Unde au dormit
Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. În căutarea unei cazări, Cătălin Botezatu, Olga Barcari și Karmen Simionescu au avut parte de o bucurie când gazda lor, un preot budist, le-a oferit o veste neașteptată: le va plăti o noapte la hotel, pentru siguranța lor, având în vedere furturile frecvente din zonă.
Luni, 27.10.2025, 21:00