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Anglia - Argentina | Britanicii vor să răzbune ”mâna lui Dumnezeu”! Meciul va fi live VIDEO pe Antena 1 și Antena Play, ora 22:00!

Anglia dă piept cu Argentina, campioana mondială en-titre, în cea de-a doua semifinală de la Cupa Mondială din 2026. Meciul care va decide ultima finalistă va fi în direct la Antena 1 și LiveVIDEO pe AntenaPlay, de la ora 22:00! Disputa va putea fi urmărită în format LIVE VideoTEXT și pe a1.ro!

Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:49 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 16:01
Kane vs. Messi, în luptă pentru titlul de golgheter la CM | Sursa foto: gettyimages
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După ce a ratat la mustaţă calificarea în 1990 şi 2018, Anglia se află din nou la un pas de a ajunge pentru a doua oară în finala Cupei Mondiale. De partea cealaltă, Argentina, triplă campioană mondială, vrea să devină prima națională care îşi apără titlul de campioană mondială după Brazilia în 1962.

Naționala "Three Lions" s-a calificat în penultimul pentru a doua oară în ultimele trei ediţii ale Cupei Mondiale, după ce a pierdut cu 1-2 în faţa Croaţiei, în prelungiri, la Cupa Mondială din Rusia 2018. Anglia visează să cucerească primul trofeu mondial după o pauză de 60 de ani. Englezii câştigau Cupa Mondială la turneul final din 1966, disputat “acasă”, după o finală câştigată cu Germania, scor 4-2.

Leo Messi este golgheterul Cupei Mondiale 2026, cu 8 reușite, la egalitate cu Kylian Mbappe, care a fost însă eliminat din competiție. La englezi, Harry Kane a marcat şi el şase goluri la Campionatul Mondial. Atacantul lui Bayern a reuşit să-i califice pe englezi în optimi după “dubla” din meciul cu RD Congo.

De la ”mâna lui Dumnezeu”, la eliminarea lui David Beckham! Anglia vs. Argentina, un duel care a stârnit mereu controverse

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De-a lungul timpului, între Argentina și Anglia au avut loc 14 meciuri directe: șase victorii pentru europeni, trei victorii pentru sud-americani și cinci partide s-au terminat la egalitate. Este una dintre cele mai intense rivalități din fotbalul internațional, având în vedere că cele două s-au întâlnit și la CM 1962 (3-1 Anglia), CM 1966 (1-0 Anglia), CM 1998 (Argentina s-a calificat la penalty-uri) și CM 2002 (Anglia a câștigat cu 1-0).

În 1986, la CM a avut loc celebrul meci cu ”mâna lui Dumnezeu” și când Maradona a marcat un gol superb, când a driblat toată apărarea adversă.

Partida din optimile Mondialului din 1998 a rămas în istorie. Anglia a fost eliminată la loviturile de departajare de Argentina, englezii evoluând în inferioritate numerică după ce David Beckham a văzut direct cartonaşul roşu, pentru un fault comis asupra lui Diego Simeone.

ECHIPELE PROBABILE:

Anglia: Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane. Selecţioner: Thomas Tuchel

Argentina: Martinez – Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez – Messi, Alvarez. Selecţioner: Lionel Scaloni.

Programul de la Cupa Mondială 2026

Marți, 14 iulie, prima semifinală

22:00 - Franța vs Spania 0-2, Dallas, SUA (Meciul 101)

Miercuri, 15 iulie, a doua semifinală

22:00 - Anglia vs Argentina - Atlanta - SUA (Meciul 102)

Duminică, 19 iulie, Finala mică

00:00 - Franța vs Învinsa Meciului 102 - Miami, SUA (Meciul 103)

Duminică, 19 iulie, FINALA

22:00 - Spania vs Câștigătoarea Meciului 102 - New York, SUA - New Jersey Stadium (Meciul 104)

Toate meciurile vor fi în direct la Antena 1 şi în AntenaPLAY!

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