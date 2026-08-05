Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Emy Alupei a izbucnit în lacrimi la ferma de curcani: „O doare”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Jean de la Craiova și Emy Alupei au ajuns la o fermă de curcani, unde au avut parte de o experiență pe care nu o vor uita prea curând. „Era ca la concert. Erau 4.000 de curcani. Urlau în cor!”, a povestit Emy Alupei. Mai târziu, artista a izbucnit în lacrimi atunci când a fost nevoită să ridice o pasăre de picioare.
Miercuri, 05.08.2026, 21:45