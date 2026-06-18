Anglia - Croația 4-2. Show total! Harry Kane a reușit o ”dublă”. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Anglia a debutat cu dreptul în campania pentru Cupa Mondială FIFA 2026, după o victorie cu 4-2 împotriva Croației, în primul meci al grupei L. Disputa s-a putut vedea în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe Antena Play!

Publicat: Joi, 18 Iunie 2026, 03:34 | Actualizat Joi, 18 Iunie 2026, 03:55

Selecționata antrenată de Thomas Tuchel a pornit la drum cu speranța că acesta va fi primul pas către cucerirea primului trofeu la nivel de seniori din ultimii 60 de ani.

Englezii au deschis scorul după numai 12 minute, atunci când arbitrul Clément Turpin a indicat punctul cu var, după ce Luka Modrić l-a faultat pe Noni Madueke în careu. Dominik Livaković a parat prima execuție a lui Harry Kane de la 11 metri, însă căpitanul Celor Trei Lei n-a iertat din a doua încercare.

Croația a răspuns cu forță când Martin Baturina care a expediat un șut superb cu dreptul, pe lângă Jordan Pickford, și a restabilit egalitatea în minutul 36.

Articolul continuă după reclamă

Rezultatul de egalitate n-a durat decât șase minute, Harry Kane a ieșit din nou la rampă pentru Anglia. Golgheterul și căpitanul naționalei lui Thomas Tuchel a făcut ”dubla” în minutul 42 grație unei lovituri de cap plasate, după centrarea lui Rice din corner. Atacantul lui Bayern Munchen a egalat recordul lui Gary Lineker de 10 goluri pentru Anglia la Cupa Mondială.

Echipa lui Tuchel a continuat să pară vulnerabilă în defensivă, iar Petar Musa a înscris cu calm pe lângă Pickford, după o pasă cu capul a lui Ivan Perišić, chiar la ultima fază a primei reprize.

Repriza a doua a început la fel de fulminant. Jude Bellingham a făcut o cursă senzațională în flancul drept și l-a învins pe Livakovic cu un șut la colțul lung.

O combinație între finalizări ratate și intervenții superbe ale lui Livaković a menținut diferența de un singur gol, în timp ce Nico O’Reilly a trimis cu capul pe lângă poartă din cornerul lui Rice. Livaković a mai efectuat câteva intervenții salvatoare în fața lui Rice, O’Reilly și Anthony Gordon, în timp ce Anglia asedia poarta adversă în căutarea celui de-al patrulea gol, care ar fi putut fi decisiv.

Golul care avea să închidă definitv partida a venit în minutul 85, atunci când Bukayo Saka a pătruns în viteză din bandă și i-a pus mingea pe tavă lui Marcus Rashford, care a driblat scurt în interior și a plasat mingea cu calm pe lângă Livaković. Anglia se impune astfel cu scorul 4-2 în fața Croației, oferind unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la acest turneu final!

Anglia va juca următoarea partidă împotriva Ghanei la Foxborough, Massachusetts, în Grupa L, marți, în aceeași zi în care Croația va juca împotriva Panama la Toronto.

Rezumatul meciului Anglia - Croația poate fi văzut pe AntenaPLAY!

ECHIPELE DE START:

Anglia (4-2-3-1): Pickford - R. James, Stones, Konsa, O'Reilly - E. Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane

Rezerve: D. Henderson, Trafford, Burn, Eze, Guehi, J. Henderson, Mainoo, Quansah, Rashford, Rogers, Saka, Spence, Toney, Watkins. Selecționer: Thomas Tuchel