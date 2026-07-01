Anglia - RD Congo 2-1. "Dubla" lui Kane i-a salvat pe britanici! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Brian Cipenga a deschis scorul pentru DR Congo cu o reușită semnată în minutul 7. O pasă lungă și precisă a lui Chancel Mbemba l-a găsit pe acesta nemarcat, care a pătruns în interior și a expediat un șut la colțul scurt al porții lui Jordan Pickford.
Replica Angliei a fost inexistentă, singura ocazie prin care putea egala fiind atunci când centrarea lui Declan Rice s-a lovit de un Ezri Konsa neatent, mingea trecând puțin pe lângă poartă.
Oamenii lui Thomas Tuchel au continuat asaltul la poarta africanilor, dar nici Bellingham, nici Rashford, nici Kane, nu au reușit să înscrie și scorul la pauză a fost în favoarea ”albaștrilor”.
Salvatorul Angliei a fost neobositul Harry Kane care a ieșit la rampă cu 15 minute înainte de final, când a deviat centrarea lui Anthony Gordon în colțul lung al porții.
Vârful lui Bayern Munchen a fost omul decisiv în minutul 86, catapultând o „rachetă” în vinclul porții lui Mpasi de la marginea careului, după ce Jude Bellingham fusese blocat inițial.
Reușita sa a fost suficientă pentru a califica „Cei Trei Lei” în optimi, unde îi așteaptă o confruntare dificilă cu Mexic pe celebrul stadion Azteca.
Echipele de start:
Anglia (4-2-3-1): Pickford - Spence, Konsa, Guehi, O'Reilley - E. Anderson, Rice - Madueke, Bellignham, Rashford - Kane
Rezerve: D. Burn, Chalobah, Eze, Gordon, D. Henderson, J. Henderson, R. James, Mainoo, Quansah, M. Rogers, Saka, J. Stone, Toney, Trafford, Watkins. Selecționer: Thomas Tuchel
RD Congo (4-3-3): Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku - Mukau, Moutoussamy, Sadiki - Mbuku, Wissa, Cipenga
Rezerve: Bakambu, Banza, Batubinsika, Bongoda, Elia, Epolo, Fayulu, Kakuta, G. Kalulu, Kapuadi, Kayembe, Mayele, Pickel, Tshibola. Selecționer: Sebastien DesabreProgramul zilei a 21-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...