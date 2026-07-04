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Argentina - Capul Verde 3-2. Campioana mondială, la un pas de dezastru! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Argentina s-a calificat cu emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, după ce a trecut cu greu în prelungiri de naționala Capului Verde, scor 3-2. Meciul s-a văzut în direct pe Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPLay!

Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 03:26 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 03:58
Argentina – Capul Verde 3-2! Africanii au fost aproape de o calificare istorică! | Sursa foto: gettyimages
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Ceea ce părea o simplă formalitate pentru campioana mondială s-a dovedit a fi o confruntare extrem de complicată împotriva Capului Verde, naționala aflată pe locul 67 în clasamentul FIFA, cea mai joasă poziție dintre toate echipele de la Cupa Mondială!

Elevii antrenați de Lionel Scaloni au controlat prima repriză și au avut prima șansă de gol în minutul 18, atunci când Messi a șutat din lovitură liberă, însă Vozinha a fost la post și a reținut balonul!

Un minut mai târziu Lionel Messi a pătruns în careu, iar Vozinha a sărit la picioarele acestuia și a prins mingea.

Superstarul argentinian n-a mai iertat în minutul 29, când a izbutit să deschidă scorul, după ce l-a învins pe Vozinha cu un șut din fața porții.

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Deși în primele 45 de minute, africanii n-au dat niciun fel de emoții lui Dibu Martinez, repriza secundă i-a arătat mult mai prezenți în joc și ocaziile au apărut imediat.

Primul avertisment dat argentinienilor a venit în minutul 53, când Duarte a șutat de la distanță, dar portarul sud-americanilor a reținut balonul cu ceva emoții.

Același Duarte a restabilit egalitatea șase minute mai târziu, după ce a înscris cu un șut din interiorul careului.

Replica argentinienilor a venit imediat și Messi și-a intrat din nou în rol, însă a dat peste un Vozinha uriaș! Portarul în vârstă de 40 de ani l-a blocat incredibil în mai multe situații clare de gol.

În minutul 90+5, atacantul argentinian putea risipi toate emoțiile suporterilor argentinieni la o lovitura liberă, însă Vozinha a intervenit din nou și a trimis meciul în prelungiri.

Spectacolul a continuat și în cele 30 de minute de prelungiri. Argentina a trecut din nou în avantaj prin golul marcat de Lisandro Martinez, cu un șut puternic din careu.

Bucuria sud-americanilor n-a durat prea mult, Lopes Cabral reușind să restabileasă din nou egalitatea pe tabela de marcaj.

Jucătorii lui Scaloni au reușit să treacă din nou în avantaj prin golul lui Romero din minutul 111! Fundașul lui Tottenham a înscris din centrarea lui Leo Messi de la colțul terenului.

Africanii s-au năpusit în atac, dar scorul n-a mai fost modificat și cu contribuția lui Emiliano Martinez! Portarul Argentinei a avut o paradă senzațională la lovitura liberă executată de Sidny Lopes Cabral.

Argentina învinge cu greu naționala Capului Verde și se califică în optimile de finală ale Cupei Mondiale unde va da piept cu Egiptul lui Salah!

Echipele de start:

Argentina: Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada - Messi, La. Martinez

Rezerve: J. Alvarez, Barco, Gonzalez, Lo Celso, Lopez, Montiel, Musso, Otamendi, Palacios, Paredes, Paz, Rulli, Senesi, Simeone, Tagliafico

Capul Verde: Vozinha - Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral - Mendes, L. Duarte, D. Duarte - Cabral - Da Costa

Rezerve: Arcanjo, Benchimol, Costa, Dos Santos, Joao Paulo, Livramento, Monteiro, Pina, Pires, Rodrigues, Rosa, W. Semedo, Y. Semedo, Stopira, Varela

Australia - Egipt 1-1, (2-4 d.l.d.) Faraonii au învins Cangurii la loviturile de departajare!...
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