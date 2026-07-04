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Australia - Egipt 1-1, (2-4 d.l.d.) Faraonii au învins Cangurii la loviturile de departajare!

Egiptul s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, învingând Australia cu 4-2 la loviturile de departajare. După 120 de minute scorul a fost 1-1. Meciul a fost în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe Antena Play!

Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 00:32 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 00:46
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Emam Ashour a deschis scorul în minutul 13 pentru egipteni, după ce a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Australienii au egalat în minutul 55, grație autogolului semnat de Mohamed Hany. Egipteanul a devenit primul jucător din istoria turneului final care marchează de două ori în propria poartă în cadrul aceleiași ediții.

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În cele 30 de minute de prelungiri, niciunul dintre portari nu a fost extrem de solicitat, deși cu două minute înainte de final, Mathew Ryan a fost introdus în locul lui Beach, probabil în vederea paradei salvatoare de la loviturile de departajare.

La penalty-uri au ratat pentru australieni, Souttar și tânărul de 18 ani, Lucas Herrington, iar Hossam Abdelmaguid a fost executantul care a decis calificarea faraonilor în faza următoare.

În urma acestui rezultat, Egipt s-a calificat în optimile Campionatului Mondial și se va duela cu câștigătoarea meciului dintre Argentina și Capul Verde.

Echipele de start

Australia: Beach - Circati, Souttar (căpitan), Herrington - Behich, O'Neill, Irvine, Bos - Metcalfe, Volpato - Irankunda. Selecţioner: Tony Popovic.

Rezerve: Ryan, Izzo, Degenek, Geria, Trewin, Burgess, Devlin, Okon-Engstler, Toure, Hrustic, Mabil, Velupillay, Yengi.

Egipt: Shoubir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Fathy, Attia - Zico, Salah (căpitan), Ashour - Marmoush. Selecţioner: Hossam Hassan.

Rezerve: Elshenawy, Soliman, Alaa, Abdelmaguid, Alaa, Donga, Saber, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Adel, Zizo.

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