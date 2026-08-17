Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7 a făcut pasul cel mare alături de aleasa inimii sale, într-un moment emoționant în care le-au fost alături familia și prietenii. Iată imagini de la eveniment!

Vlad Ghermănescu, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a căsătorit. Primele imagini. Cum arată soția sa | Antena 1/Captură Instagram

Vlad Ghermănescu a fost una dintre ispitele masculine ale sezonului 7 Insula Iubirii. După ce, la începutul acestui an, tânărul și-a cerut iubita de soție, acum se pare că cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit civil. Iată cum au arătat în ziua cea mare!

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Vlad Ghermănescu, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit civil cu aleasa inimii sale

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Vlad Ghermănescu a împărtășit cu urmăritorii săi primele imagini din ziua în care el și Denisa au devenit soț și soție.

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Fosta ispită de la Insula Iubirii și proaspăta lui soție au fost surprinși în timp ce ieșeau din starea civilă cu certificatul de căsătorie în mână. Cu zâmbetul pe buze și vizibili emoționați, cei doi au radiat de fericire în cea mai importantă zi din viața lor.

Denisa, soția lui Vlad Ghermănescu, a ales să poarte o rochie albă, simplă, dar elegantă, cu o despicătură pe picior, care i-a pus în valoare silueta. La rândul său, Vlad Ghermănescu a optat pentru un costum într-o culoare deschisă.

Alături de ei au fost și Cristina Rancov și Iulian Clonț, foști concurenți din același sezon, cu care Vlad Ghermănescu a creat o relație de prietenie. De asemenea, Cristina a postat pe contul personal de Instagram videoclipul emoționant de la nunta fostei ispite.

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Ce mesaj a transmis soția lui Vlad Ghermănescu în mediul online

La una dintre fotografiile de la fericitul eveniment din viața ei, soția lui Vlad Ghermănescu a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție.

„Pentru totdeauna al meu începe cu tine”, au fost cuvintele scrise de Denisa, în descrierea unei fotografii în care apare alături de soțul ei, potrivit Spynews.

Ziua căsătoriei marchează începutul unui nou capitol pentru fosta ispită de la Insula Iubirii. Vlad Ghermănescu s-a așezat la casa lui și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de aleasa inimii sale.

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