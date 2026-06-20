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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Stiri Brazilia - Haiti. Selecao, în căutarea primului succes! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 03:30!

Brazilia - Haiti. Selecao, în căutarea primului succes! Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 03:30!

Brazilia nu concepe să nu obțină prima victorie de la turneul final împotriva statului Haiti, în cel de-al doilea meci din cadrul grupei C, contând pentru etapa a doua de la Cupa Mondială 2026. Disputa va fi liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 03:30!

Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 02:36 | Actualizat Sambata, 20 Iunie 2026, 03:05
Brazilia, obligată la victorie cu Haiti | Sursa foto: gettyimages
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În celălalt meci al Grupei C, Maroc a învins Scoţia cu scorul de 1-0! Saibari a înscris singurul gol cu un șut superb din unghi, după 68 de secunde de la fluierul d start!

VEZI AICI LIVEVIDEO DISPUTA DINTRE BRAZILIA ȘI HAITI!

Cele mai importante faze pot fi urmărite în format LIVE Video și TEXT și pe site-ul a1.ro

Naționala antrenată Carlo Ancelotti a remizat în primul meci contra Marocului, scor 1-1, și speră să obțină primul succes la Cupa Mondială și să ia o opțiune serioasă în privința calificării în următoarea fază a competiției. La fel ca în primul duel, Neymar nu va putea evolua pentru Brazilia, din cauza unei probleme medicale.

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Starul brazilian a început antrenamentele, însă mai are nevoie de timp pentru a fi 100% pregătit. Confederaţia braziliană de fotbal a anunţat că atacantul nu va călători împreună cu restul echipei pentru meciul de vineri împotriva reprezentativei din Haiti, de la Philadelphia. “El va rămâne în New Jersey pentru a-şi optimiza faza finală a procesului de recuperare”, a transmis confederaţia într-un comunicat.

Dacă Brazilia e singura naţională prezentă la toate ediţiile de World Cup, Haiti a revenit la Campionatul Mondial după o pauză de 52 de ani. La Campionatul Mondial din 1974, Haiti a înregistrat înfrângeri pe linie, încasând în total 14 goluri, în trei meciuri disputate.

Echipele de start:

Brazilia (4-2-3-1): Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes, Casemiro – Raphinha, Lucas Paqueta, Vinicius – Cunha
Rezerve: Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson, Ederson, Edrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luis Henrique, Martinelli, Rayan, Igor Thiago, Weverton

Haiti (4-2-3-1): Placide – Arcus, Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Pierrot.
Rezerve: Deedson, Duverger, Etienne, Fortune, Isidor, Joseph, Lacroix, Metusala, Nazon, Paugain, Pierre, Pierre, Sainte, Simon, Thermoncy.

SUA - Australia 2-0. Americanii merg în 16-imi! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!...
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