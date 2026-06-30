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Brazilia, Paraguay și Maroc, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 19-a zi lider de audienţă la Antena 1

Aseară, de la 20.00, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, Brazilia a ȋntâlnit Japonia ȋn a doua zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial, care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 10:11 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 10:12
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Brazilia, Paraguay și Maroc, ȋn optimile Campionatului Mondial, ȋn cea de-a 19-a zi lider de audienţă la Antena 1 | antena 1
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Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură disputa ȋn urma căreia Brazilia, de cinci ori campioană mondială, a fost la un pas să rateze calificarea ȋn optimile competiţiei, dar și eliminarea dramatică a Germaniei, ambele partide impunându-se ca lider detașat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Astăzi, competiţia continuă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu o nouă lecţie ȋn bătălia lumilor. Forţa vikingilor ȋntâlnește puterea africană, de la 20.00, ȋn Norvegia – Coasta de Fildeș, ȋn vreme ce la miezul nopţii, Franţa lui Mbappé și Dembélé vânează ȋncă o finală, ȋn timp ce armata zeului Zlatan e gata să șocheze Planeta ȋn confruntarea Franţa – Suedia, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. De la 04.00, e sânge fierbinte pe Azteca, unde America de Nord ȋntâlnește America de Sud, ȋn duelul Mexic – Ecuador.

Ieri, cea de-a doua confruntare din șaisprezecimi, Brazilia – Japonia, disputată în intervalul 20.00 – 22.03, rezultat 2-1, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 37.8% cotă de piață și 8.9 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 19.6% cota de piaţă și 4.6 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 30% cotă de piaţă și 9.4 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 16.4% cota de piaţă și 5.1 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 25.8% cotă de piaţă și 7.6 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 18.3% cota de piaţă și 5.4 puncte de rating. În minutul de aur, 21.56, peste 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

Cea de-al treilea duel din șaisprezecimi, Germania – Paraguay, ȋn urma căruia Germania a plecat acasă după ce a fost ȋnvinsă la loviturile libere, s-a impus și el ca lider detașat de audienţă. În intervalul 23.30-02.00, partida transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a ȋnregistrat 39.3% cotă de piaţă, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, fiind urmată de Pro TV cu 15.3% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului urban, segment pe care Antena 1 a ȋnregistrat 32.7% cota de piaţă, fiind urmată tot de Pro TV cu 13.7% cotă de piaţă, dar și pe segmentul naţional, cu 27.9% cotă de piaţă, faţă de doar 14.8% ȋnregistrată de Pro TV.

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De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.8 puncte de rating și 25.8% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.8 puncte de rating și 31.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, Brazilia s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Campionatului Mondial, după ce s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Japoniei, ȋntr-un meci echilibrat cu Japonia, în care asiaticii au condus la pauză cu 1-0 datorită unui gol al lui Sano. Sud-americanii au revenit în partea a doua, când Casemiro şi Martinelli au punctat, ultimul în prelungiri, şi au răspus formaţia niponă. Ajunsă ȋn optimi, echipa lui Carlo Ancelotti aşteaptă acum viitoarea adversară: Coasta de Fildeş sau Norvegia. De altfel, fotbalistul celor de la Arsenal a stabilit un record fantastic în istoria Cupei Mondiale, acesta fiind al cincilea său gol înscris în tricoul selecționatei antrenate de Carlo Ancelotti.

Emoţiile au continuat ȋn direct de la 23.30, pe Antena 1 și AntenaPLAY ȋn duelul dramatic Germania – Paraguay, stabilit la penalty-uri, rezultat 3-4. Germania a suferit o înfrângere șocantă la Cupa Mondială. După ce la precedentele două ediții nu au putut trece de faza grupelor, nemții au fost acum eliminați încă din 16-imile de finală de către o națională mai slab cotată, Paraguay.

A fost nevoie de 31 de meciuri la Campionatul Mondial pentru ca Paraguayul să marcheze un gol în fazele eliminatorii, un record negativ istoric în cea mai tare competiție din “sportul rege”. Așteptarea sud-americanilor pentru acest moment a început din 1930, de la prima ediție a turneului final, unde “La Albirroja” a participat și a suferit două eșecuri la 0. De la acea ediție și până la cea din prezent, Paraguay mai trecuse de trei ori de faza grupelor la Mondial, însă niciodată nu reușise să marcheze. Odată cu succesul de la Boston Stadium, Paraguay a devenit prima națională care reușește să învingă Germania într-o serie de la 11 metri în întreaga istorie a participărilor “Die Mannschaft” la Cupa Mondială. Goalkeeperul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer, îşi solidifică locul în istoria fotbalului german și ajunge la cea de-a 23-a partidă începută din primul minut la un turneu final de Cupă Mondială, devenind lider absolut în acest clasament.

De o eliminare dramatică a avut parte și Olanda, tot la penalty-uri, ȋn această dimineaţă, ora locală, ȋn confruntarea cu Maroc, rezultat 1-1 și 2-3 după penalty-uri. „Leii din Atlas” au reușit să elimine și ei o forţă a fotbalului european de la acest turneu, iar ȋn optimi vor ȋntâlni Canada, cea care a învins-o pe Africa de Sud.

Cupa Mondială a ajuns la ziua cu numărul 20 de când a început competiția și a treia de când se dispută partide în 16-imile de finală ale competiției. Acțiunea de la turneul final continuă după ce până acum Paraguay, Canada, Brazilia și-au asigurat “biletul” în optimile competiției.

Toate cele trei meciuri se văd în direct pe Antena 1 și LIVE în AntenaPLAY:

Coasta de Fildeș – Norvegia, ora 20:00 (Dallas Stadium);

Franța – Suedia, ora 00:00 (New York/New Jersey Stadium);

mai mulți jucători pe teren pe un fundal deschis la culoare
+3
Mai multe fotografii

Mexic – Ecuador, ora 04:00 (Estadio Azteca);

Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...
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