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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. entru Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău începe o etapă în care relaxarea nu vine fără efort, iar Nea Mărin este pregătit să le dea de lucru, ori de câte ori prinde ocazia. Pentru că echipa lor a pierdut, Serghei și Sonny au fost puși să frământe cozonaci și turtă dulce
Luni, 10.08.2026, 22:50
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:52 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Logo show Luni, 10.08.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Logo show Luni, 10.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Logo show Luni, 10.08.2026, 20:30
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