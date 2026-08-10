Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce
Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. entru Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Serghei Mizil și Alina Pușcău începe o etapă în care relaxarea nu vine fără efort, iar Nea Mărin este pregătit să le dea de lucru, ori de câte ori prinde ocazia. Pentru că echipa lor a pierdut, Serghei și Sonny au fost puși să frământe cozonaci și turtă dulce
Luni, 10.08.2026, 22:50