Canada - Bosnia 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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Start de partidă!
Canada s-a calificat automat la Cupa Mondială 2026, în contextul în care această țară se numără printre organizatoarele competiției. Înaintea acestei ediții, Canada a reușit să se califice doar de două ori la Cupa Mondială, în anii 1986 și 2022.
Bosnia s-a calificat la Campionatul Mondial după două meciuri de baraj disputate în martie. În primul, bosniacii au învins Ţara Galilor, scor 4-2, la loviturile de departajare. Ulterior, naţionala lui Sergej Barbarez a făcut una dintre cele mai mari surprize din preliminarii după ce eliminat Italia, tot la loviturile de departajare, scor 4-1.
Bosnia a fost în grupa preliminară a României, clasându-se pe locul secund, cu 17 puncte. Grupa a fost câştigată de Austria, care va debuta la Mondial 17 iunie, de la ora 07:00, într-un meci cu Iordania.
Este prima întâlnire oficială din istorie dintre cele două naționale!
Echipele de start:
Canada: Crepeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - J. David, Oluwaseyi. Selecționer: Jesse Marsch
Bosnia și Herțegovina: Vasilj - Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic - Memic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic - Jovo Lukic, Demirovic. Selecționer: Sergej BarbarezGluma virală cu Shakira după ce a cântat în deschiderea Campionatului Mondial. Ce a făcut vedeta...