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Canada - Bosnia 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Canada, a doua țară organizatoare care intră în competiție, o întâlnește pe Bosnia Herțegovina pe stadionul BMO Field din Toronto, în prima etapă a Grupei B a Cupei Mondiale 2026. Meciul va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 22:00.

Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 21:35 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 22:03
Canada întâlnește Bosnia în primul meci de la Mondial | Sursa foto: gettyimages
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Start de partidă!

Canada s-a calificat automat la Cupa Mondială 2026, în contextul în care această țară se numără printre organizatoarele competiției. Înaintea acestei ediții, Canada a reușit să se califice doar de două ori la Cupa Mondială, în anii 1986 și 2022.

Bosnia s-a calificat la Campionatul Mondial după două meciuri de baraj disputate în martie. În primul, bosniacii au învins Ţara Galilor, scor 4-2, la loviturile de departajare. Ulterior, naţionala lui Sergej Barbarez a făcut una dintre cele mai mari surprize din preliminarii după ce eliminat Italia, tot la loviturile de departajare, scor 4-1.

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Bosnia a fost în grupa preliminară a României, clasându-se pe locul secund, cu 17 puncte. Grupa a fost câştigată de Austria, care va debuta la Mondial 17 iunie, de la ora 07:00, într-un meci cu Iordania.

Este prima întâlnire oficială din istorie dintre cele două naționale!

Echipele de start:

Canada: Crepeau - Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - J. David, Oluwaseyi. Selecționer: Jesse Marsch

Bosnia și Herțegovina: Vasilj - Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic - Memic, Tahirovic, Basic, Bajraktarevic - Jovo Lukic, Demirovic. Selecționer: Sergej Barbarez

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