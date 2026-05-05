Cea mai sexy suporteră de la Campionatul Mondial s-a reprofilat pe Formula 1. Ținuta incendiară din paddock a făcut furori

Ivana Knoll, cunoscută drept cea mai sexy fană a Cupei Mondiale, a atras toate privirile la Marele Premiu de la Miami. Apariția sa îndrăzneață a devenit virală și a stârnit reacții intense online.

Cea mai sexy suporteră de la Campionatul Mondial s-a reprofilat și face acum furori în lumea Formula 1. Modelul internațional prezent la Marele Premiu de la Miami este cunoscut în mediul online drept „cea mai sexy fană” a Cupei Mondiale încă din 2018.

În timpul unui reportaj realizat la Miami Grand Prix, camerele de filmat au surprins o brunetă focoasă, îmbrăcată într-un top scurt negru și o pereche de pantaloni scurți, care pășea cu încredere prin paddock pentru a se bucura de eveniment. Apariția ei a atras imediat atenția, iar momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Fanii cu ochi ageri au recunoscut-o imediat: era nimeni alta decât Ivana Knoll, cunoscută în întreaga lume pentru aparițiile sale spectaculoase de la turneele de fotbal. În vârstă de 33 de ani, Ivana a devenit celebră în timpul FIFA World Cup 2018, când a fost surprinsă în tribune susținând echipa Croației, atrăgând atenția prin ținutele sale provocatoare și stilul nonconformist.

De atunci, popularitatea ei a crescut constant, iar în prezent are milioane de urmăritori pe rețelele sociale, unde își promovează stilul de viață, aparițiile la evenimente și proiectele personale. Stabilită în Miami, Ivana este o prezență obișnuită la Marele Premiu din Florida, participând la fiecare ediție de când cursa a fost introdusă în calendarul Formulei 1, în 2022.

Nu este pentru prima dată când vedeta stârnește controverse. La FIFA World Cup 2022, Ivana Knoll a fost intens criticată pentru ținutele sale considerate prea îndrăznețe pentru contextul cultural din Qatar. Cu toate acestea, ea nu s-a lăsat descurajată și a continuat să își asume stilul personal.

„Există bine și rău, iar unele lucruri sunt binecuvântări, iar altele sunt lecții”, a declarat ea într-un interviu acordat publicației Daily Mail în 2024. „Sunt genul de persoană căreia nu-i pasă de opiniile altora.”

Ținuta incendiară din paddock a făcut furori

Ivana a explicat că notorietatea câștigată în urma aparițiilor de la Campionatul Mondial i-a deschis noi oportunități, inclusiv în domeniul muzicii, una dintre marile sale pasiuni. „Cariera mea s-a schimbat mult, într-un mod uimitor, și m-a ajutat să mă întorc la cea mai mare dragoste a mea, care este muzica”, a spus ea.

Mai mult, recunoașterea internațională i-a adus invitații ca DJ la evenimente exclusiviste, inclusiv în cadrul curselor de Formula 1 și în orașe precum Las Vegas. Astfel, Ivana Knoll nu mai este doar o simplă fană din tribune, ci o prezență constantă în culisele unora dintre cele mai mari evenimente sportive din lume.

„Nimeni nu m-a creat, nimeni nu mă poate înfrânge. Am ales calea cea mai grea pentru cariera mea, ca să nu mă vând pe mine sau sufletul meu. Nu este ușor, dar reușesc”, a mai adăugat vedeta.

Prin aparițiile sale îndrăznețe și atitudinea lipsită de compromisuri, Ivana Knoll continuă să atragă atenția oriunde merge, demonstrând că știe cum să transforme fiecare apariție într-un moment viral.