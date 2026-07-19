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Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop

Madonna a fost una dintre marile atracții ale spectacolului organizat cu ocazia Finalei Campionatului Mondial FIFA 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Iulie 2026, 23:40 | Actualizat Duminica, 19 Iulie 2026, 23:59
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Madonna a cântat piesa „Music” și a apărut alături de două mari legende ale fotbalului: Ronaldinho și Ronaldo. Regina Muzicii Pop a purtat o ținută complex accesorizată formată din: pantaloni scurți, coreset, jachetă, cizme până la genunchi, dresuri, mănuși, colier, cercei rotunzi și fluier de arbitru. Culorile ținutei au fost în nuanțe de mov și roz. Plină de energie și cu spiritul veșnic tânăr, Madonna a strălucit!

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Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop, alături de Ronaldinho și Ronaldo

Artista în vârstă de 67 de ani a cântat în cadrul primului show de pauză din istoria competiției, oferind un moment memorabil în fața spectatorilor și telespectatorilor.

Îmbrăcată într-o ținută spectaculoasă, Madonna a impresionat atât prin prezența scenică, cât și prin energia pe care a adus-o în cadrul evenimentului.

Madonna, moment de excepție la Finala Campionatului Mondial 2026. Show memorabil pe scenă

Participarea artistei marchează un moment important în istoria Campionatului Mondial, ediția din 2026 fiind prima care include un show de pauză inspirat de celebrul format al Super Bowl. Alături de alți artiști de renume internațional, Madonna a contribuit la transformarea finalei într-un eveniment care a îmbinat fotbalul, muzica și divertismentul la cel mai înalt nivel.

Pentru fani, recitalul susținut la Finala Campionatului Mondial 2026 a reprezentat unul dintre cele mai așteptate momente ale serii, completând perfect atmosfera unui eveniment istoric.

FIFA speră ca această premieră să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global, care să depășească granițele fotbalului și să aducă împreună fanii sportului și ai muzicii.

Într-un comunicat oficial, forul mondial a explicat că ceremonia de închidere va marca sfârșitul unei ediții istorice a Campionatului Mondial.

„Ceremonia de închidere va încheia povestea Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a începe mult-așteptatul meci care va încorona campioana acestui turneu revoluționar”, a transmis FIFA.

madonna, RONALDINHO ȘI RONALDO
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