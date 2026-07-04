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Egipt, Argentina și Columbia, ultimele echipe calificate ȋn optimile Campionatului Mondial! Antena 1, lider de audiență

Optimile competiţiei, nivel dramatic de adrenalină, ȋncepând de astăzi, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 09:46 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 09:55
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Ultima zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026 s-a jucat ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY | getty images
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Ultima zi a șaisprezecimilor Campionatului Mondial 2026, care s-a jucat ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY a fost una ȋncărcată de emoţie, ultimele 6 echipe luptând pe viaţă și pe moarte pentru un loc ȋn optimile competiţiei.

Telespectatorii au urmărit cu sufletul la gură disputa ȋn urma căreia „faraonii” lui Mohamed Salah au ȋnvins Australia, cu un gol marcat ȋn premieră după 92 de ani ȋn această competiţie, partida Australia – Egipt, dar și Portugalia – Croaţia, rezultat 2-1 și Elveţia – Algeria, rezultat 2-0, pentru care datele de audienţă au venit astăzi, au fost prima opţiune de vizionare, făcând din cea de-a 23-a zi a campionatului mondial lider de audienţă. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile.

Egipt, Argentina și Columbia, ultimele echipe calificate ȋn optimile Campionatului Mondial! Antena 1, lider de audiență

Astăzi, competiţia care se vede exclusiv ȋn universul Antena trece la un alt nivel. Toate emoţiile care există se pun ȋn optimile Campionatului Mondial, căci are loc ciocnirea continentelor: America de Nord luptă ȋmpotriva Africii, de la 20.00, ȋn confruntarea Canada – Maroc, pentru ca de la 00.00, Franţa care are tot: pe genialul Mbappé, balonul de aur și cea mai scumpă echipă să ȋntâlnească ţara care știe să doboare perfecţiunea – Paraguay, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Ieri, cea mai nouă confruntare a șaisprezecimilor le-a adus faţă ȋn faţă pe Australia și Egipt. Partida disputată ȋn intervalul 21.00 – 23.53, rezultat 1-1 si 2-4 după loviturile de departajare, transmisă ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, a fost prima opţine de vizionare a telespectatorilor, cu 31.4% cotă de piață și 6.5 puncte de rating, urmată de Pro Tv cu 17.1% cota de piaţă și 3.5 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 26.6% cotă de piaţă și 7.4 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 12.9% cota de piaţă și 3.6 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 23.5% cotă de piaţă și 6.5 puncte de rating, urmată tot de Pro TV cu 14.2% cota de piaţă și 3.9 puncte de rating. În minutul de aur, 23.50, peste 1.3 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.2 puncte de rating și 23.4% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 4.8 puncte de rating și 25.9% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Şi partidele din ziua anterioară, Portugalia – Croaţia, rezultat 2-1 și Elveţia – Algeria, rezultat 1-1, 2-4 după loviturile de departajare, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 38.4% cotă de piaţă, respectiv 36.7% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Aseară, egiptenii au ȋntâlnit Australia ȋntr-o partidă jucată cu tot sufletul pe teren, care a dus echipele la loviturile de departajare, ȋn urma cărora Egiptul s-a calificat ȋn optimi. Egiptenii au început excelent partida cu Australia și au deschis scorul în minutul 13, prin Ashour, scriind o nouă pagină ȋn istoria fotbalului: este primul gol marcat de „faraoni” în fazele eliminatorii de la un Campionat Mondial, după o pauză de 92 de ani. Este cea mai mare diferență dintre două goluri marcate în această fază de aceeași națională din istoria turneelor finale. Acesta nu a fost ȋnsă singurul „record” al partidei: Mohamed Hany a fost iarăși lovit de ghinion la Campionatul Mondial. Fotbalistul legitimat la Al Ahly și-a înscris pentru a doua oară la acest turneu final în proprie poartă. A devenit abia al doilea fotbalist din istoria Cupei Mondiale care înscrie două autogoluri la un turneu final. Ivan Vutsov a mai reușit asta, în 1966. După acest rezultat, Egipt s-a calificat în optimile Campionatului Mondial și se va duela cu câștigătoarea meciului dintre Argentina și Capul Verde.

Emoţiile au continuat ȋn direct după miezul nopţii, pe Antena 1 și AntenaPLAY, ȋn duelul de un dramatism total Argentina – Capul Verde, încheiat cu scorul de 3-2, ȋntr-o nouă partidă care s-a decis ȋn prelungiri. Lionel Messi a deschis scorul ȋn minutul 29, dar replica celor de la Capul Verde a venit ȋn minutul 59, când Duarte a stabilit egalitatea. Şi aici, Martinez a ȋnscris ȋn minutul 93, ȋnsă 10 minute mai târziu, insularii au revenit pe tabelă prin golul superb al lui Lopes Cabral. Romero a fost însă eroul Argentinei. El a înscris în minutul 111 și a asigurat calificarea în optimile Campionatului Mondial.

Partida a adus și ea noi borne istorice pentru ambele echipe. Leo Messi și-a adjudecat al șaptelea gol ȋn palmares şi l-a întrecut din nou pe Kylian Mbappé, cel care este la borna 6 după dubla din victoria Franţei, din 16-mi, cu Suedia, 3-0. De asemenea, în acest top se află şi Erling Haaland, cel care a punctat în 5 rânduri, având totodată un meci în care nu a jucat deloc, spre deosebire de adversarii săi. Marele rival al lui Leo Messi, Cristiano Ronaldo, a punctat şi el în victoria Portugaliei, 2-1, contra Croaţiei, şi a ajuns la cota 3 la actualul turneu final. Sud-americanul este acum şi cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, însă bătălia cu Mbappé rămâne una ce este extrem de încinsă. Totodată, Messi urcă pe locul al doilea într-o ierarhie istorică odată cu minutele pe care le bifează în partida din 16-imile Cupei Mondiale contra Capului Verde. “La Pulga” devine al doilea cel mai selecționat jucător din toate timpurile, fiind devansat doar de Cristiano Ronaldo. Istoric a fost și golul lui Deroy Duarte pe Miami Stadium, formația insulară din Africa a devenit doar a patra națională care reușește la debutul la World Cup să înscrie împotriva a două foste campioane ale lumii.

În această dimineaţă, Columbia a reuşit calificarea în faza optimilor de finală de la Campionatul Mondial 2026, după o victorie la limită contra celor din Ghana, 1-0. Singurul gol al confruntării a fost înscris în prima parte de Jhon Arias. Sud-americanii urmează să joace în faza următoare contra Elveţiei.

Astăzi, Cupa Mondială ajunge în faza optimilor, după ce ultimele zile au fost marcate de dueluri extrem de spectaculoase în 16-imile de finală ale competiției. Două semifinaliste de la ediția trecută de World Cup, Franța și Maroc, vor fi implicate în partidele ce se vor disputa în ziua cu numărul 24 a turneului final.

Programul zilei la World Cup

• Canada – Maroc, ora 20:00 (Houston Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

• Paraguay – Franța, ora 00:00 (Philadelphia Stadium) – Antena 1 și AntenaPLAY

imagine cu meciul dintre capul verde si argentina de la campionatul mondial 2026
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Sursa: Fifty5Blue
Copyright:ARMADATA S.R.L.
Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group
Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național
Perioada 3 iulie 2026

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