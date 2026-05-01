FIFA este de acord să mărească premiile la Cupa Mondială. La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta

FIFA vrea să majoreze premiile pentru Cupa Mondială 2026, după îngrijorările federațiilor privind costurile ridicate. Fondul de 727 milioane de dolari ar putea fi suplimentat.

FIFA a fost de acord să majoreze premiile pentru Cupa Mondială din 2026, după ce mai multe federații și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costurile tot mai ridicate. Finanțarea suplimentară a fost aprobată la nivel de principiu de Consiliul FIFA, urmând ca detaliile finale să fie stabilite în cadrul unei reuniuni organizate la Vancouver.

Decizia vine ca răspuns la semnalele trase de mai multe asociații naționale, care au atras atenția că cheltuielile legate de deplasare, organizare și taxe – în special în Statele Unite – ar putea depăși veniturile obținute din participarea la turneu. Potrivit acestora, chiar și echipele care ar ajunge în fazele avansate ale competiției riscă să înregistreze pierderi financiare.

În decembrie anul trecut, FIFA a anunțat un fond record de premiere în valoare de 727 de milioane de dolari (aproximativ 539 de milioane de lire sterline). Conform planului inițial, fiecare dintre cele 48 de echipe participante urma să primească minimum 10,5 milioane de dolari, în timp ce câștigătoarea turneului ar fi încasat 50 de milioane de dolari. În urma consultărilor recente cu federațiile naționale, aceste sume urmează să fie majorate.

Pe lângă premiile pentru Cupa Mondială, FIFA are în vedere și creșterea finanțării pentru dezvoltare destinată celor 211 asociații membre. Suma totală, estimată anterior la 2,7 miliarde de dolari pentru următorul ciclu de patru ani, ar putea fi, de asemenea, suplimentată.

La ce sumă se ridică fondul record de anul acesta

În varianta inițială, fiecare federație națională urma să beneficieze de o finanțare garantată de 5 milioane de dolari, iar cele șase confederații continentale ar fi primit câte 60 de milioane de dolari fiecare, pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului la nivel regional. Aceste alocări sunt acum în curs de reevaluare și ar putea crește.

Citește și: Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial 2026. Ce s-a stabilit

„Înaintea reuniunii Consiliului FIFA de la Vancouver, Canada, programată pentru 28 aprilie 2026, FIFA confirmă că poartă discuții cu asociațiile din întreaga lume pentru a crește veniturile disponibile”, a declarat un purtător de cuvânt al forului internațional.

Acesta a subliniat că propunerile includ atât majorarea contribuțiilor financiare pentru echipele calificate la Cupa Mondială FIFA 2026, cât și creșterea fondurilor alocate programelor de dezvoltare pentru toate cele 211 federații membre.

„Cupa Mondială FIFA 2026 va fi una inovatoare și din punct de vedere al impactului financiar asupra comunității fotbalistice globale. FIFA se află în cea mai solidă poziție financiară din istoria sa și este pregătită să sprijine dezvoltarea jocului la nivel mondial prin programul FIFA Forward. Detaliile finale vor fi anunțate după încheierea discuțiilor”, se mai arată în comunicat.

Prin aceste măsuri, FIFA încearcă să asigure un echilibru între creșterea costurilor organizatorice și susținerea federațiilor participante, astfel încât turneul din 2026 să fie nu doar un succes sportiv, ci și unul sustenabil din punct de vedere financiar.