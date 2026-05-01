Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial 2026. Ce s-a stabilit

Istvan Kovacs se află din nou în centrul atenției, dar nu neapărat din motivele pe care și le-ar fi dorit. Arbitrul a fost criticat dur după prestația din meciul Barcelona – Atletico Madrid, încheiat cu scorul de 0-2 în prima manșă a sferturilor Ligii Campionilor.

Cu toate acestea, la doar o zi după acel joc tensionat, Kovacs a primit o veste importantă: va arbitra la Campionatul Mondial din această vară.

Istvan Kovacs va arbitra la Campionatul Mondial 2026

Decizia FIFA surprinde prin context. Meciul de la Barcelona a fost unul plin de controverse, iar Kovacs a fost contestat în special pentru o fază din finalul primei reprize. Inițial, el i-a arătat cartonaș galben lui Pau Cubarsi pentru un fault din postura de ultim apărător. După consultarea VAR, arbitrul și-a schimbat decizia și a acordat direct cartonaș roșu, eliminându-l pe fundașul catalanilor. Momentul a stârnit reacții puternice, iar oficialii și presa din Barcelona au criticat vehement arbitrajul.

Printre cei care au comentat deciziile s-a numărat și Itturalde Gonzalez, fost arbitru important în La Liga, care nu a fost deloc blând în evaluarea prestației românului. În ciuda acestui val de critici, FIFA a mers mai departe și l-a inclus pe Kovacs pe lista arbitrilor pentru turneul final.

La Campionatul Mondial din Statele Unite, Kovacs nu va merge singur. Din brigada sa vor face parte și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, semn că oficialii internaționali au încredere în echipa românească.

În schimb, Ovidiu Hațegan, care fusese inclus inițial pe lista arbitrilor VAR preselectați, nu a prins varianta finală stabilită de UEFA și va rata turneul. La ediția precedentă, din 2022, România a avut reprezentare la nivel VAR prin Cătălin Popa.

Istvan Kovacs nu se află la prima experiență de acest gen

Pentru Kovacs, aceasta nu este prima experiență la un Campionat Mondial. El a fost prezent și în Qatar, însă atunci nu a primit niciun meci la centru, fiind folosit doar ca arbitru de rezervă. Între timp, însă, și-a consolidat reputația la nivel european.

Arbitrul român a adunat experiență importantă în ultimii ani, conducând partide de top și chiar finale în competiții majore: Liga Campionilor, Europa League și Conference League. Aceste performanțe au cântărit probabil mai mult în ochii FIFA decât controversele recente.

Rămâne de văzut dacă la turneul final din această vară Kovacs va reuși să confirme încrederea primită și să lase în urmă criticile. Cert este că oportunitatea este una uriașă, iar presiunea va fi pe măsură.

"Oficialii de meci selectați sunt cei mai buni din lume. Aceștia au făcut parte dintr-un grup mai larg de oficiali, identificat și monitorizat în ultimii trei ani. Au participat la seminarii și au arbitrat la turnee FIFA. În plus, performanțele lor în meciurile interne și internaționale au fost evaluate în mod regulat.

Oficialii selectați au primit și vor continua să primească sprijin cuprinzător din partea antrenorilor noștri de fitness și a personalului medical, inclusiv fizioterapeuți și un specialist în psihiatrie. Scopul nostru este să ne asigurăm că sunt în condiție fizică și mentală optimă atunci când vor ajunge la Miami pe 31 mai.", a declarat șeful arbitrilor FIFA, arată acest site.

