Franța - Senegal 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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Start de partidă!
La Campionatul Mondial din 1998, Senegalul producea una dintre cele mai mari surprize învingând țara gazdă, Franța, chiar la meciul de debut cu scorul de 1-0. “Les Bleus” nu vrea să mai repete contra performanța de atunci și tratează cu mare atenție această dispută!
Franța ajunge la turneul final din postura de vicecampioană mondială, după finala pierdută în 2022 în fața Argentinei. De cealaltă parte, Senegal vine după un parcurs remarcabil în Cupa Africii pe Națiuni, competiție în care a câștigat finala pe teren împotriva Marocului, însă ulterior a pierdut trofeul la masa „verde”.
Echipele de start:
Franța: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe
Rezerve: Akliouche, Barcola, Cherki, Digne, Gusto, Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Risser, Samba, Thuram, Zaire-Emery. Selecționer: Didier Deschamps.
Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane
Rezerve: Ciss, Diao, Diarra, Diaw, Dieng, Diouf, Jakobs, Mbaye, Mendy, C. Ndiaye, I. Ndiaye, B. Ndiaye, M. Sarr, P. M. Sarr, Seck. Selecționer: Pape Thiaw.Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...