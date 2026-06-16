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Franța - Senegal 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Franța și Senegal se întâlnesc din nou la un Campionat Mondial după 24 de ani, în primul meci al Grupei I, care se va juca de la ora 22:00, la New Jersey. Partida este în direct pe Antena 1 şi LiveVIDEO în AntenaPLAY! Celălalt meci al grupei este Irak - Norvegia, de la ora 01:00!

Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 21:35 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 22:03
Franța debutează la Campionatul Mondial | Sursa foto: profimediaimages
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Start de partidă!

La Campionatul Mondial din 1998, Senegalul producea una dintre cele mai mari surprize învingând țara gazdă, Franța, chiar la meciul de debut cu scorul de 1-0. “Les Bleus” nu vrea să mai repete contra performanța de atunci și tratează cu mare atenție această dispută!

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Franța ajunge la turneul final din postura de vicecampioană mondială, după finala pierdută în 2022 în fața Argentinei. De cealaltă parte, Senegal vine după un parcurs remarcabil în Cupa Africii pe Națiuni, competiție în care a câștigat finala pe teren împotriva Marocului, însă ulterior a pierdut trofeul la masa „verde”.

Echipele de start:

Franța: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele, Doue - Mbappe

Rezerve: Akliouche, Barcola, Cherki, Digne, Gusto, Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Risser, Samba, Thuram, Zaire-Emery. Selecționer: Didier Deschamps.

Senegal: Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - Camara, I. Gueye, P. Gueye - Sarr, Jackson, Mane

Rezerve: Ciss, Diao, Diarra, Diaw, Dieng, Diouf, Jakobs, Mbaye, Mendy, C. Ndiaye, I. Ndiaye, B. Ndiaye, M. Sarr, P. M. Sarr, Seck. Selecționer: Pape Thiaw.

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